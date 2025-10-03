En vivo
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Los tres chefs colombianos reconocidos en The Best Chef Awards 2025

Los tres chefs colombianos reconocidos en The Best Chef Awards 2025

Leonor Espinosa, Jaime Rodríguez y Álvaro Clavijo recibieron los tres cuchillos en Milán, el máximo reconocimiento en The Best Chef Awards 2025. Aquí las historias de estos colombianos que encantan a través de la comida.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de oct, 2025
The Best Chef
Con los reconocimientos en The Best Chef Awards 2025, Colombia se posiciona en el mapa gastronómico mundial.
