En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
VENEZUELA - EE. UU.
B KING
VÍA AL LLANO
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / ¿Cómo evitar caer en fraudes de remates de vivienda en Colombia? Lo que debe saber

¿Cómo evitar caer en fraudes de remates de vivienda en Colombia? Lo que debe saber

En Séptimo Día, expertos revelan las señales de alerta para no caer en millonarios fraudes con supuestos remates de vivienda que han dejado a muchas familias sin casa ni ahorros.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Clips (4).jpg

Publicidad

Publicidad

Publicidad