Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Petro le pide a EE. UU. “no entrometerse en la política interna de Colombia”

Presidente Petro le pide a EE. UU. “no entrometerse en la política interna de Colombia”

El mandatario reaccionó a las críticas que hizo el representante de Washington durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, quien afirmó que “las políticas de Petro en seguridad y paz (…) son francamente irresponsables”.

Por: EFE
Actualizado: 3 de oct, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Presidente Petro le pide a EE. UU. “no entrometerse en la política interna de Colombia”
