Marcela Reyes denuncia que la amenazaron desde el celular de B King: "Me dijeron asesina"

La DJ colombiana Marcela Reyes se refirió por primera vez a las amenazas que había denunciado su exesposo, Bayron Sánchez, conocido en el mundo artístico como B King, quien fue hallado sin vida en México junto a Jorge Luis Herrera, cuyo nombre artístico era Regio Clown. En dichas amenazas, Bayron responsabilizó a Marcela si algo le pasaba a él. Además, Marcela se refirió al proceso de separación que tuvo con Bayron, los señalamientos que ha tenido a través de redes sociales en los que la relacionan con el crimen de los dos músicos colombianos y las amenazas que recibió desde el celular de su ex.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Cuando desapareció Byron, dijo Marcela en el programa La Red, “yo, la verdad, pensé que era mentira. Me comuniqué con su mamá, ella me contó que era verdad, me le pongo a disposición, le dije que si me daba autorización yo pedía ayuda. Era un secuestro, iban a pedir dinero. Hasta el último momento yo pensé que Bayron iba a aparecer. Entonces, no me preocupé tanto en esos señalamientos porque yo decía que él mismo iba a salir a contar qué había sucedido y por qué se lo habían llevado”.

Agregó que “es necesario que las autoridades de México y de Colombia investiguen. Esto no puede quedarse impune. No me han contactado pero desde el primer día yo he etiquetado a la presidenta de México”.



Para Marcela, su exesposo “estaba en el momento equivocado y con la persona equivocada. Lo digo porque ya es más fácil que investiguen su entorno, que en verdad las personas que estuvieron en los últimos momentos con ellos digan qué escucharon, qué era esa reunión, cómo que un comandante”.



"Estoy intranquila": Marcela Reyes

Según la DJ, ella comenzó a recibir amenazas en su contra al tiempo que B King había desaparecido: “Cuando reportan a Bayron desaparecido el domingo, yo cojo el teléfono y veo un mensaje. Yo dije: ‘Bayron está vivo’ porque yo veo el número. Cuando entré al mensaje decía ‘devuélvelo, asesina, ya sabemos dónde está Valentino, te lo vamos a coger’. Empezaron a llegarme amenazas de uno de los números con los que yo me comunicaba con Bayron".

Publicidad

Dichas amenazas ya fueron denunciadas por Marcela Reyes. “Ya estoy con mis abogados en ese proceso porque Valentino (su hijo) está sin colegio en este momento, yo estoy intranquila. También fueron demandas 40 personas, entre medios de comunicación e influenciadores porque una cosa es dar opinión, pero otra cosa es acusar sin pruebas en un tema tan delicado”.



Marcela Reyes habló sobre amenazas que denunció B King en su contra

Sobre los chats con los que B King denunció que lo habían amenazado y que responsabilizaba a Marcela Reyes si algo le pasaba, la DJ manifestó que “si se detienen a leerlos, ahí no hay ningún tipo de amenazas. Es un mensaje de cordialidad donde le estoy intentando decir ‘paremos esto. A nadie le interesa aquí nuestra vida privada, detengamos esto. Es más, yo en esto estoy hasta tan sola que tengo una relación y esa persona está privada de la libertad. Paremos. Incluso, hasta él se te pone a disposición’. Eso dice el mensaje.

Por último, Marcela Reyes habló sobre el proceso de separación que tuvo con B King: “Por esos chats fue que él y yo acordamos el divorcio porque el divorcio se firmó hace como dos meses. En algún momento me dijo ‘tranquila que en algún momento yo en redes sociales voy a salir a hablar, a pedirte esas disculpas y a agradecerte todo, pero por ahora no lo voy a hacer porque no voy a hacer quedar bien a tu novio’”.

Publicidad

Luego de la separación, contó Marcela, con B King solo habló ocasionalmente sobre Valentino, su hijo.

Hasta el momento, la investigación en torno a los asesinatos de B King y Regio Clown apunta a un ajuste de cuentas ligado a redes criminales y tráfico de tusi, con presunta participación de “El Comandante”, vinculado a La Unión Tepito y la Familia Michoacana. Por su parte, Angie Miller, actriz venezolana de cine para adultos y cercana a Bayron, fue detenida el 23 de septiembre por posible implicación. Sin embargo, un día después fue dejada en libertad por la falta de pruebas en su contra.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias