En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GUSTAVO PETRO
VENEZUELA - EE. UU.
ATAQUE SICARIAL INPEC
DIDDY COMBS
LUIS DÍAZ FIGURA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Marcela Reyes denuncia que la amenazaron desde el celular de B King: "Me dijeron asesina"

Marcela Reyes denuncia que la amenazaron desde el celular de B King: "Me dijeron asesina"

Además, la DJ dijo que ha denunciado a 40 personas tras señalarla a ella con el crimen de su exesposo y dijo que el día que él desapareció le escribieron a ella desde el número de Bayron Sánchez.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 4 de oct, 2025
Comparta en:
Marcela Reyes habló sobre amenazas que denunció B King en su contra: la acusó si algo le pasaba
Marcela Reyes y Bayron Sánchez (B King) -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad