En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VENEZUELA - EE. UU.
ATAQUE SICARIAL INPEC
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
CIERRES TRANSMILENIO
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Día último sorteo viernes 3 de octubre de 2025: este es el número ganador

Resultados Caribeña Día último sorteo viernes 3 de octubre de 2025: este es el número ganador

Con La Caribeña Día puede apostar desde $500 y hasta 10.000 pesos. Recuerde que su boleto debe estar en buen estado para reclamar el premio. Vea EN VIVO los resultados de este viernes.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Caribeña Día resultados de hoy, viernes 3 de octubre de 2025
Caribeña Día resultados de hoy, viernes 3 de octubre de 2025 -
La Caribeña - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad