GUSTAVO PETRO
VENEZUELA - EE. UU.
ATAQUE SICARIAL INPEC
DIDDY COMBS
LUIS DÍAZ FIGURA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Nuevo ataque a miembros del Inpec en Armenia: vehículo recibió cuatro impactos de bala

Nuevo ataque a miembros del Inpec en Armenia: vehículo recibió cuatro impactos de bala

Sicarios atentaron contra un dragoneante que se movilizaba en una camioneta, la cual recibió los disparos. Es el tercer ataque en menos de 48 horas.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 4 de oct, 2025
Inpec.
Inpec.
Colprensa

