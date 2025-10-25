EN VIVO | Resultados Lotería de Boyacá sábado 25 de octubre de 2025

En su sorteo número 4595, realizado el 25 de octubre de 2025, la Lotería de Boyacá entregó un premio mayor de 15.000 millones de pesos, junto con otros reconocidos premios secundarios: el Premio Fortuna, de 1.000 millones; el Premio Alegría, de 400 millones; el Premio Ilusión, de 300 millones; y el Premio Esperanza, de 100 millones.

Este sorteo, como es habitual, se lleva a cabo a las 10:40 de la noche, hora en la que cada sábado se realiza el sorteo del premio mayor de la Lotería de Boyacá.

Lista de números ganadores del sorteo 4595 de la Lotería de Boyacá



Premio Mayor por 15.000 millones de pesos: de la serie .

Premio Fortuna por 1.000 millones de pesos: de la serie .

Premio Alegría por 400 millones de pesos: de la serie .

Premio Ilusión por 300 millones de pesos: de la serie .

Premio Esperanza por 100 millones de pesos: de la serie .

Resultados Premio Berraquera Lotería de Boyacá 4 de octubre



Premio Berraquera 1 por 50 millones de pesos: de la serie .

Premio Berraquera 2 por 50 millones de pesos: de la serie .

Premio Berraquera 3 por 50 millones de pesos: de la serie .

Premio Berraquera 4 por 50 millones de pesos: de la serie .

¿Qué hacer si gana la Lotería de Boyacá?

Quien resulte ganador de alguno de los premios de la Lotería de Boyacá debe seguir un procedimiento claro para reclamar su dinero de forma segura y efectiva. El primer paso es verificar que el número y la serie del billete coincidan exactamente con los resultados oficiales publicados por la entidad. Es indispensable conservar el billete original en buen estado, ya que es el único comprobante válido para hacer el reclamo.



Una vez confirmado el acierto, el ganador debe dirigirse a las oficinas de la Lotería de Boyacá o comunicarse a través de sus canales oficiales. Allí se le indicará el proceso para presentar el billete, junto con una copia de la cédula de ciudadanía y el formulario de reclamación. En el caso de premios mayores, puede requerirse documentación adicional para cumplir con los requisitos legales y tributarios.

El pago se realiza mediante transferencia bancaria, por lo que el ganador debe proporcionar una cuenta a su nombre. Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a retenciones de impuestos, según la normativa vigente en Colombia.



Además, se recomienda al ganador buscar asesoría financiera para administrar adecuadamente el dinero recibido. Muchas personas optan por invertir, ahorrar o destinar parte del premio a proyectos personales o familiares.

La Lotería de Boyacá también aconseja discreción y prudencia al compartir la noticia, para evitar riesgos de seguridad. Ganar la lotería es un acontecimiento extraordinario, y manejarlo con responsabilidad puede marcar una diferencia significativa en la vida del afortunado. También se recomienda buscar asesoría legal y financiera antes de tomar decisiones importantes. Administrar el dinero con inteligencia, planificar inversiones y evitar gastos impulsivos puede convertir el premio en una oportunidad duradera y positiva.



¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?

Adquirir un billete de la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo. Cada billete tiene un valor de $20.000 y está dividido en cuatro fracciones de $5.000, lo que permite compartir el costo entre varias personas.

Los interesados pueden comprarlo en puntos físicos autorizados como Baloto, Gana, máquinas Sipaga, Paga Todo (en Bogotá), la red JER (en Boyacá y Amazonas), puntos Codesa (en Cali) y locales de La 14.

También está disponible la opción de compra en línea a través del sitio web oficial de la Lotería de Boyacá. Allí, el usuario puede elegir entre las plataformas Loti y LottiRed, seleccionar el número y la serie deseada, indicar cuántas fracciones desea adquirir y realizar el pago con los métodos disponibles.

Una vez finalizada la transacción, el billete queda almacenado de forma digital. En caso de resultar ganador, el comprador solo debe presentar el comprobante electrónico para reclamar su premio.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias