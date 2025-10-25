En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / EN VIVO | Resultados Lotería de Boyacá sábado 25 de octubre de 2025

EN VIVO | Resultados Lotería de Boyacá sábado 25 de octubre de 2025

La Lotería de Boyacá llevó a cabo su sorteo número 4595, en el que se puso en juego un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Los participantes siguieron en vivo la transmisión para conocer los números ganadores en tiempo real.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 25 de oct, 2025
Lotería de Boyacá
Resultados Lotería de Boyacá -
Foto: Canva

