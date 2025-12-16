En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / La historia del hincha de Millonarios que pidió la eutanasia tras infección mortal en una piscina

La historia del hincha de Millonarios que pidió la eutanasia tras infección mortal en una piscina

Javier Acosta, hincha de Millonarios, contrajo un hongo en una piscina de Melgar. Tras cinco años de dolor, en 2024 tomó la decisión más difícil: despedirse del mundo mediante la eutanasia.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
CapítuloBASE 1 LÍNEA.jpg

Publicidad

Publicidad

Publicidad