"No sé si está viva o muerta": familia de colombiana que habría caído en red de trata de personas

"No sé si está viva o muerta": familia de colombiana que habría caído en red de trata de personas

María Camila Díaz desapareció en febrero de 2025 tras viajar a México en busca de una promesa de "fortuna". Su familia cree que habría sido víctima de trata de personas, un fenómeno creciente que mantiene en vilo a decenas de familias colombianas.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 16 de dic, 2025
Perdida en México

