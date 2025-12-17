En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
DONALD TRUMP
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump defiende sus medidas en 2025: migración, seguridad y aranceles; no habló de Venezuela

Donald Trump defiende sus medidas en 2025: migración, seguridad y aranceles; no habló de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los 11 meses que lleva su mandato han traído los mayores "cambios positivos" de la historia. "Nuestro país era motivo de burla en todo el mundo, pero ya no se ríen", dijo.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad