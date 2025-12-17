Donald Trump defiende sus medidas en 2025: migración, seguridad y aranceles; no habló de Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, abrió este miércoles el esperado discurso a la nación para finalizar el año atacando a los migrantes y al sistema político que le precedió, y aseguró que en unos pocos meses "hemos ido de lo peor a lo mejor", gracias a las deportaciones y a 11 meses que han traído los mayores "cambios positivos" de la historia. También destacó avances en la economía y anunció nuevo beneficio para las Fuerzas Militares.

El magnate neoyorquino no mencionó una sola vez a Venezuela en su discurso, a pesar de que un día antes elevó aún más la presión sobre el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, afirmando que bloqueará a todos petroleros sancionados que lleven o traigan crudo del país vecino.

"Nuestro país era motivo de burla en todo el mundo, pero ya no se ríen. En los últimos 11 meses hemos logrado más cambios positivos en Washington que cualquier Administración en la historia de Estados Unidos. Nunca ha habido nada igual", dijo Trump en el arranque de su discurso de logros en la Casa Blanca.



Trump contrastó su política migratoria con la de la administración anterior, a la que acusó de haber "inundado" ciudades y pueblos con inmigrantes en situación irregular y de haber liberado a delincuentes violentos que, dijo, pusieron en riesgo a personas inocentes. Según el presidente, su gestión prioriza a los ciudadanos "respetuosos de la ley y trabajadores" y representa un cambio radical frente a lo que describió como años de descontrol migratorio.



Además, aseguró que ha cerrado la frontera sur con México y que en siete meses no se registra el ingreso de ningún inmigrante ilegal. Posteriormente, el republicano se enfocó en citar algunos de los logros económicos de su administración asegurando que "los salarios están subiendo más rápido que la inflación" y que los precios de muchos servicios y productos se han reducido, mencionando ejemplos como: un "22 % en automóviles" y la gasolina en 2,50 dólares por galón.



Millonario bono para Fuerzas Militares anunciado por Trump

Trump anunció que otorgará a 1.450.000 miembros de las Fuerzas Armadas un "bono especial", que llamó "dividendo del guerrero" por valor de 1.776 dólares, cifra simbólica que hace referencia al año de la fundación del país. "Después de reconstruir las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante mi primer mandato (2017-2021), y con las incorporaciones que estamos realizando en este momento, contamos con el ejército más poderoso del mundo", aseguró en su alocución.

"Nadie lo merece más que nuestras fuerzas armadas", dijo Trump, que aseguró que el país registra ahora un número récord de alistamientos, frente a lo que calificó como "una de las peores cifras de reclutamiento en la historia de nuestro Ejército" durante el último año de Gobierno de su predecesor, Joe Biden.



¿Cómo está la imagen de Trump 11 meses después de su elección?

El presidente electo de mayor edad en la historia de Estados Unidos no podrá presentarse a la reelección dentro de tres años. Por otro lado, las encuestas demuestran que la polarización sigue marcando la vida política: la inmensa mayoría de los votantes republicanos volverían a votar por el magnate.

Siete de cada 10 latinos desaprueban la gestión de Trump, según un estudio publicado en noviembre por el centro de análisis Pew Research Center. Pero los latinos que votaron por el presidente consideran aún en una mayoría (67%) que está haciendo un buen trabajo. Once meses después de su histórica segunda elección, tiene un nivel de aprobación global estable, en torno al 40%, parecido al de predecesores en el cargo, pero mucho más discreto en cuanto a la economía, que está alrededor del 31%.

