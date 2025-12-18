Pilas: esta es la nueva modalidad de estafa que están utilizando para robar a usuarios de Davivienda

Publicidad
La reciente integración bancaria entre Davivienda y Scotiabank Colpatria ha puesto en alerta a miles de usuarios ante una nueva modalidad de fraude, de acuerdo a lo publicado en las redes sociales de Davivienda junto al creador de contenido Nicolás Abril. Se han reportado intentos de estafa a los usuarios de estas entidades financieras.
La advertencia, detallada a profundidad en el video que fue publicado, se comenta cómo los delincuentes están aprovechando esta fusión para ejecutar el engaño.
Los delincuentes se presentan ante las víctimas como supuestos representantes de DAVIbank, el resultado de la reciente compra que hizo Davivienda sobre Scotiabank Colpatria. El intento de estafa se planea principalmente mediante el envío de comunicados fraudulentos a través de canales digitales como mensajes de texto o por enlaces de WhatsApp.
El argumento central de la estafa gira en torno a la necesidad de "activar" o "cambiar" productos bancarios debido a la reciente integración. Específicamente, se ha alertado sobre tres afirmaciones falsas que buscan inducir al error a los usuarios:
La relevancia de esta alerta recae sobre en el reciente cambio estructural del sector financiero, ya que recientemente, Banco Davivienda y la entidad que hasta el pasado 1 de diciembre operaba bajo el nombre de Scotiabank Colpatria, pasó a convertirse en DAVIbank.
Es importante destacar que, para los clientes que ya usaban los servicios de Scotiabank Colpatria, el cambio fue esencialmente estructural, con la continuidad operativa de sus cuentas y tarjetas vigentes; solo se modificó la marca y los canales de atención. Además, gracias a la fusión, los clientes ahora tienen acceso a una red expandida de sucursales y cajeros automáticos, que combina la red de Davivienda y la de la antigua Scotiabank.
Para evitar caer en la trampa, los usuarios deben entender que no es necesario que cambien sus tarjetas debido a la integración. Si un cliente desea obtener una tarjeta nueva de manera voluntaria, la recomendación es acudir directamente a las sucursales bancarias o utilizar únicamente las líneas oficiales de contacto para realizar el proceso. Asimismo, cualquier duda sobre el estado de las cuentas o la fusión debe ser consultada a través de los canales oficiales de las entidades.
ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO
NOTICIAS CARACOL