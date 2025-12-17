Novena Día 2 del 17 de diciembre de 2025: oraciones, gozos y villancicos

La Novena de Navidad es una costumbre muy presente en Colombia y en otros países de América Latina. Son nueve días seguidos de oraciones, cantos y reflexiones que arrancan el 16 de diciembre y terminan el 24, justo en la víspera de Navidad. El objetivo es preparar el corazón para celebrar el nacimiento de Jesús, creando espacios para compartir en familia y reforzar valores como la fe, la esperanza y la solidaridad. No se trata solo de rezar. La novena también es un momento para reunirse, conversar y vivir la espera del 24 en un ambiente tranquilo y alegre. Cada día tiene un tema especial que invita a pensar y a conectarse con la historia del pesebre.

Por ejemplo, el segundo día, el 17 de diciembre, se enfoca en el viaje de María y José hacia Belén. Las oraciones y los gozos de ese día recuerdan las dificultades que enfrentaron y cómo su confianza en Dios los sostuvo en medio del camino. Es una oportunidad para reflexionar sobre la fe y la perseverancia en momentos de incertidumbre.



Novena de Navidad día 2

Oración para todos los días

Benignísimo Dios de infinita caridad que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor para que hecho nombre en las entrañas de una Virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio; yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio.

En retorno de él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándolos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente, amén. (Se reza tres veces Gloria al Padre).



Lectura día 2

El Verbo eterno se halla a punto de tomar su naturaleza creada en la santa Casa de Nazaret en donde moraban María y José. Cuando la sombra del secreto divino vino a deslizarse sobre ella, María estaba sola, engolfada en la oración. Pasaba las silenciosas horas de la noche en la unión más estrecha con Dios y mientras oraba, el Verbo tomó posesión de su morada creada.



Sin embargo, no llegó inopinadamente; antes de presentarse envió un mensajero, que fue el Arcángel San Gabriel, para pedir a María de parte de Dios su consentimiento para la encarnación. El Creador no quiso efectuar este gran misterio sin la aquiescencia de su criatura. Aquel momento fue muy solemne. Era potestativo en María el rehusar... ¡Con qué adorables delicias. ¡Con qué inefables complacencias aguardaría la Santísima Trinidad a que María abriese los labios y pronunciase el sí que debió ser suave melodía para sus oídos, y con el cual se conformaba su profunda humildad a la omnipotente voluntad divina!



La Virgen Inmaculada ha dado su asentimiento. El Arcángel ha desaparecido. Dios se ha revestido de una naturaleza creada; la voluntad eterna está cumplida y la creación completa. El Verbo se ha hecho carne, y aunque todavía invisible para el mundo, habita ya entre los hombres que su inmenso amor ha venido a rescatar.



Oración a la santísima Virgen

Soberana María que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya, os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo.

¡Oh dulcísima Madre, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le aguardéis vos para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad! Amén (se reza tres veces el Avemaría).



Oración a san José

¡Oh santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús! Infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan soberanos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza.

Os ruego, por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. (se reza un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria).



Gozos

Dulce Jesús mío, mi niño adorado

¡Ven a nuestras almas!

¡Ven, no tardes tanto!

¡Oh, Sapiencia suma del Dios soberano,

que a infantil alcance te rebajas sacro!

¡Oh, Divino Niño, ven para enseñarnos

la prudencia que hace verdaderos sabios!

Ven a nuestras almas...

¡Oh, Adonai potente que Moisés hablando,

de Israel al pueblo diste los mandatos!

¡Ah, ven prontamente para rescatarnos,

y que un niño débil muestre fuerte el brazo!

Ven a nuestras almas...

¡Oh, raíz sagrada de Jesé que en lo alto

presentas al orbe tu fragante nardo!

Dulcísimo Niño que has sido llamado

lirio de los valles, bella flor del campo.

Ven a nuestras almas...

¡Llave de David que abre al desterrado

las cerradas puertas de regio palacio!

¡Sácanos, oh Niño, con tu blanca mano,

de la cárcel triste que labró el pecado!

Ven a nuestras almas...

¡Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos,

que entre las tinieblas tu esplendor veamos!

Niño tan precioso, dicha del cristiano,

luzca la sonrisa de tus dulces labios.

Ven a nuestras almas...

¡Espejo sin mancha, santo de los santos,

sin igual imagen del Dios soberano!

¡Borra nuestras culpas, salva al desterrado!,

y en forma de niño, da al mísero amparo!

Ven a nuestras almas...

¡Rey de las naciones, Emmanuel preclaro,

de Israel anhelo Pastor del rebaño!

¡Niño que apacientas con suave cayado,

ya la oveja arisca, ya el cordero manso!

Ven a nuestras almas...

¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto

bienhechor rocío como riego santo!

¡Ven hermoso Niño, ven Dios humanado!

¡Luce, hermosa estrella!, ¡brota, flor del campo!

Ven a nuestras almas...

¡Ven, que ya María previene sus brazos,

do su niño vean, en tiempo cercanos!

¡Ven, que ya José, con anhelo sacro,

se dispone a hacerse de tu amor sagrario!

Ven a nuestras almas...

¡Del débil auxilio, del doliente amparo,

consuelo del triste, luz del desterrado!

¡Vida de mi vida, mi dueño adorado,

mi constante amigo, mi divino hermano!

Ven a nuestras almas...

¡Ven ante mis ojos, de ti enamorados!

¡Bese ya tus plantas! ¡Bese ya tus manos!

¡Prosternado en tierra, te tiendo los brazos,

y aún más que mis frases, te dice mi llanto!

Ven a nuestras almas...

¡Ven Salvador nuestro por quien suspiramos

Ven a nuestras almas, Ven, no tardes tanto!



Oración al Niño Jesús

Acordaos, ¡oh, dulcísimo Niño Jesús!, que dijisteis a la venerable margarita del santísimo sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: "Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado".

Llenos de confianza en vos, ¡oh, Jesús!, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, ¡oh Niño omnipotente!, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que, en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén.

