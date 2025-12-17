En vivo
Novena Día 2 del 17 de diciembre de 2025: oraciones, gozos y villancicos

Novena Día 2 del 17 de diciembre de 2025: oraciones, gozos y villancicos

El segundo día de la novena de Navidad, que corresponde al 17 de diciembre, se centra en la reflexión sobre el viaje de María y José a Belén.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 17 de dic, 2025
Novena de Navidad día 2: oraciones y gozos para este 17 de diciembre de 2025
Novena de Navidad día 2: oraciones y gozos para este 17 de diciembre de 2025 -
Getty Images

