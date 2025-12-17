Resultados Baloto y Revancha último sorteo miércoles 17 de diciembre de 2025: revise su billete

Este miércoles 17 de diciembre se realizó una nueva jornada de los sorteos de Baloto y Revancha, dos de los juegos de azar con mayor tradición en Colombia. La emisión comenzó, como de costumbre, a las 11:00 p. m., hora en la que miles de apostadores en todo el país siguieron atentos la divulgación de los números ganadores.

En esta ocasión, el pozo acumulado de Baloto alcanzó los $7.100 millones, mientras que el premio mayor de Revancha llegó a $8.600 millones. Estas cifras reflejan el valor que se incrementa progresivamente cada semana cuando no se registra un ganador absoluto, lo que incrementa la expectativa y el entusiasmo de quienes participan.



Resultados Baloto y Revancha miércoles 17 de diciembre de 2025

Baloto

Números ganadores : 31- 09 - 18 - 29 - 04

: Superbalota: 05

Revancha

Números ganadores : 15 - 06 - 27 - 17 - 30

: Superbalota: 16

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Para jugar Baloto, el apostador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 43 y, adicionalmente, un número especial llamado Superbalota, cuyo rango va del 1 al 16. El premio mayor se obtiene al acertar la combinación completa, aunque también existen categorías de premios menores para quienes coincidan con algunos de los números, incluyendo o no la Superbalota. Esto permite recibir ganancias incluso si no se logra el acumulado principal.

Revancha, por otro lado, es una opción adicional ligada al mismo tiquete de Baloto. Basta con activar la casilla correspondiente y pagar un monto extra para entrar en este segundo sorteo. Su dinámica de juego es idéntica: elegir los mismos tipos de números, pero con un pozo independiente. Así, un mismo jugador puede competir en dos sorteos en una sola noche, ampliando las alternativas de ganar algún premio.



¿Cómo reclamar el acumulado de Baloto en caso de ganar?

Los ganadores de Baloto o Revancha deben conservar el tiquete en perfecto estado, ya que es el único documento válido para reclamar cualquier suma.



Premios menores a $5 millones: pueden solicitarse en cualquier punto autorizado de venta.

pueden solicitarse en cualquier punto autorizado de venta. Premios mayores: el jugador debe acudir directamente a las oficinas de Baloto con su cédula de ciudadanía y el tiquete original.

El proceso de verificación puede tardar algunos días debido a la validación de datos. Además, todos los premios están sujetos a retenciones fiscales, según la legislación colombiana. Otro aspecto clave es el tiempo: existe un plazo de 365 días calendario para reclamar los premios. Una vez vencido este periodo, los montos no cobrados se transfieren al sistema de salud del país.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co