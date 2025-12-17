En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
DONALD TRUMP
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Baloto y Revancha último sorteo miércoles 17 de diciembre de 2025: revise su billete

Resultados Baloto y Revancha último sorteo miércoles 17 de diciembre de 2025: revise su billete

Esta noche hay un nuevo sorteo de Baloto y Revancha. Conozca los números ganadores de este miércoles 17 de diciembre y cómo reclamar los premios en caso de ganar.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Resultados Baloto y Revancha último sorteo miércoles 17 de diciembre de 2025
Resultados Baloto y Revancha último sorteo miércoles 17 de diciembre de 2025. -
Getty Images/ Baloto

Publicidad

Publicidad

Publicidad