¿Es beneficiario? Estas son las personas que tendrán pasajes de Transmilenio gratis en junio de 2025

La Secretaría Distrital de Integración Social confirmó que durante junio de 2025 se entregarán pasajes gratuitos en el sistema de Transmilenio a más de 1.400.000 personas residentes en Bogotá que cumplan con ciertos requisitos. La asignación se realiza con base en los criterios de focalización definidos por el Sisbén, priorizando a personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y hogares clasificados en condiciones de pobreza moderada o extrema, por la estrategia del Ingreso Mínimo Garantizado.

De acuerdo con lo informado por la entidad, el presupuesto asignado por el Distrito para la entrega de estos pasajes es de $14.500.000.000, monto que se destina a cubrir los traslados diarios de los beneficiarios en el sistema de transporte público de la ciudad. Esta medida, según lo explicado por la Alcaldía de Bogotá, está alineada con las acciones del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá camina segura" y con la estrategia del Ingreso Mínimo Garantizado, que desde septiembre de 2024 dio a conocer la iniciativa.



¿Quiénes recibirán pasajes gratis de Transmilenio?

El programa está dirigido a tres grupos poblacionales principales:



Personas con discapacidad: Este grupo incluye a individuos que, debido a sus condiciones físicas o mentales, enfrentan barreras significativas para acceder a oportunidades laborales y educativas. En junio se beneficiarán 160.000 personas con discapacidad, con una inversión de $2.600 millones.

Personas mayores de 62 años: Los adultos mayores son otro grupo prioritario, ya que muchos de ellos viven en condiciones de vulnerabilidad económica y social. En este mes, 800.000 personas mayores de 62 años recibirán pasajes gratuitos, con una inversión de $4.400 millones.

Hogares en pobreza extrema o moderada: Este grupo incluye a familias que viven en condiciones de pobreza, según la clasificación del Sisbén IV. En junio, 440.000 personas en situación de pobreza extrema o moderada recibirán el beneficio, con una inversión de $7,400 millones.

¿Cómo activar el beneficio de pasajes gratuitos en Transmilenio?

Para poder acceder a los pasajes gratuitos, todas las personas beneficiarias deben contar con una tarjeta TuLlave personalizada. Esta tarjeta debe estar vinculada correctamente a la base de datos del sistema para que el beneficio pueda activarse durante el mes en curso. El programa de pasajes gratuitos de Transmilenio busca aliviar el gasto en transporte de las personas que más lo necesitan, facilitando su movilidad en la ciudad y promoviendo su integración social y económica. El procedimiento para activar los pasajes puede realizarse de dos maneras:

En taquillas de Transmilenio



Presente su tarjeta de TuLlave personalizada

Solicite la activación de los pasajes gratuitos

El sistema cargará los pasajes correspondientes y podrá verificar los pasajes cargados en los puntos automáticos de consulta

En puntos automáticos con pantalla



Inserte la tarjeta en el lector

Seleccione la opción 'Transacciones virtuales'

Escoja 'Solicitar convenio'

El sistema le mostrará en pantalla la cantidad de pasajes cargados

Finalice el proceso en la misma pantalla

Tenga en cuenta que el proceso debe realizarlo dentro del mes en el que se asigna el beneficio, que en este caso aplica únicamente para el mes de junio. Si la activación no es realizada en ese lapso, los pasajes no reclamados se pierden y no se trasladarán al siguiente mes. De acuerdo con el informe entregado por la Secretaría de Integración Social, el grupo de personas mayores de 62 años representa el mayor porcentaje de beneficiarios. Este grupo equivale a más del 57 % del total de personas que reciben pasajes gratuitos este mes.

La distribución se realiza teniendo en cuenta los niveles de vulnerabilidad registrados en el Sisbén IV y la información proveniente de otras bases de datos oficiales del Distrito. La focalización responde a las condiciones socioeconómicas del hogar, el tamaño del núcleo familiar, y otras variables asociadas a la priorización del gasto social. Dentro de los grupos poblacionales del IMG también están incluidos otros grupos poblacionales como las víctimas del conflicto armado, personas en situación de emergencia y hogares con niños, niñas y adolescentes.



¿Cómo saber si tendrá pasajes de Trasmilenio gratis en junio de 2025?

Según la Secretaría Distrital de Integración Social, simplemente debe ingresar a https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado#consultas y digitar el tipo y número de documento que aparece en la tarjeta TuLlave personalizada. "Para más información pueden consultar los canales de comunicación de la SDIS y Transmilenio. Además, en los puntos de atención se brindará orientación adicional sobre el proceso", agregó la entidad.

¿Cuántos pasajes gratis reciben los beneficiarios?

La cantidad de pasajes gratuitos que reciben los beneficiarios varía según el perfil socioeconómico de cada persona y su nivel de vulnerabilidad, según lo dispuesto en el siguiente esquema:



Personas en pobreza extrema y moderada: reciben entre 5 y 12 pasajes al mes. La cantidad exacta de pasajes asignados depende del nivel de vulnerabilidad de cada individuo.

Personas con discapacidad: reciben aproximadamente de 8 a 12 pasajes gratuitos, dependiendo de su vulnerabilidad.

Personas mayores de 62 años: La asignación de pasajes gratuitos es de aproximadamente 3 a 8 pasajes de Transmilenio.

La imagen a continuación explica con mayor detalle cuántos pasajes recibe cada beneficiario al mes, dependiendo de su vulnerabilidad:

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

