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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / FNA suspenderá la atención en 50 sedes durante dos sábados de julio de 2026: oficinas afectadas

FNA suspenderá la atención en 50 sedes durante dos sábados de julio de 2026: oficinas afectadas

La entidad recomendó a los usuarios programar con anticipación los trámites que requieran realizar de manera presencial. Tome nota.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 10 de jul, 2026
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FNA no prestará servicio estos días de julio 2026: pilas a sus trámites
FNA no prestará servicio estos días de julio 2026. -
Getty Images

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) confirmó que varias de sus oficinas modificarán su atención presencial en el mes de julio de 2026. La medida, anunciada por medio de un comunicado, aplicará en 50 puntos de servicio del país debido a "jornadas laborales especiales en la entidad, por lo que se invita a los consumidores financieros a programar sus trámites con anticipación".

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Aunque durante esas dos fechas algunos puntos permanecerán cerrados, la entidad indicó que continuará prestando sus servicios a través de sus canales virtuales y demás mecanismos de atención no presencial. Quienes tengan previsto realizar diligencias relacionadas con créditos, cesantías, ahorro voluntario, actualización de datos, radicación de documentos u otros trámites presenciales deberán revisar con anticipación la disponibilidad de su oficina y, si es necesario, acudir en otra fecha.

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¿Qué oficinas del FNA no atenderán en julio de 2026? Días exactos

La medida aplicará en 50 puntos de servicio del país que permanecerán cerrados los sábados 11 y 25 de julio, por lo que la entidad recomendó a los usuarios programar con anticipación los trámites que requieran realizar de manera presencial. La medida cobija sedes ubicadas en Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander, Meta, Boyacá, Tolima, Huila, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar, Norte de Santander, Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas, Quindío, Casanare, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá y San Andrés, entre otros departamentos.

En Bogotá, por ejemplo, no habrá atención en oficinas como CNA, Suba, CAN, Ángel, SuperCADE CAD, SuperCADE Suba, SuperCADE Bosa, SuperCADE 20 de Julio, Cafam Floresta y Paseo Villa del Río. También estarán cerradas las sedes de Soacha, Chía, Zipaquirá y Girardot, en Cundinamarca. En Antioquia tampoco prestarán servicio las oficinas de Medellín, Mayorca, Rionegro y Apartadó. Este es el listado completo de cierres:

Oficina afectadaDirecciónDepartamentoMunicipio
CNACalle 12 No. 65 -11, Zona Industrial Puente ArandaBogotáBogotá
SubaTv 60 No. 128a - 68BogotáBogotá
ChíaCentro Comercial Centro Chia, Av. Pradilla # 9-00 Local 111CundinamarcaChía
ZipaquiráCarrera 7 # 6 - 44CundinamarcaZipaquirá
TunjaCarrera 11 # 21-87BoyacáTunja
Supercade SubaAvenida Calle 145 No 103B-90BogotáBogotá
Cafam FlorestaCentro Comercial Cafam Floresta Cra 68 # 90-88 Locales 2-062E y 2-062FBogotáBogotá
GirardotCll 20 No 12 -38, Barrio SucreCundinamarcaGirardot
CANCalle 44 No. 52 - 06BogotáBogotá
Supercade CADCarrera 30 # 25-90BogotáBogotá
ÁngelCalle 19 No 6 - 68BogotáBogotá
SoachaCra 7 No 30 B 139, Centro Comercial Gran Plaza Soacha, Local 2-218-ACundinamarcaSoacha
NeivaCl. 10 No. 7 a-33, CentroHuilaNeiva
IbaguéCalle 64# 7-24, Local 04TolimaIbagué
Supercade 20 de JulioCra 5A No 30C-20, Portal Transmilenio 20 de JulioBogotáBogotá
Paseo Villa del RíoCentro Comercial Paseo Villa del Rio, Diagonal 57 C sur # 62 - 60 local 110 KBogotáBogotá
Supercade BosaAvenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12BogotáBogotá
MedellínCra 55 No. 42-90, local 203-204, Plaza La LibertadAntioquiaMedellín
MayorcaCalle 51 sur # 48 57, Centro Comercial Mayorca local 2192AntioquiaSabaneta
RionegroCalle 49 n # 50 59, centro comercial ganadero local 108-110AntioquiaRionegro
ApartadóCll 95 No. 99-11, Barrio FundadoresAntioquiaApartadó
PereiraCll 19 # 6-48, Centro comercial Alcides Arevalo, Local 211RisaraldaPereira
ManizalesCll 20 No 22-27 Local 2, Edificio CumandayCaldasManizales
ArmeniaCalle 21 # 16-30, centroQuindíoArmenia
BarranquillaCalle 93 # 47 – 131AtlánticoBarranquilla
SoledadAutopista Aeropuerto 23 # 13-25, Centro Comercial Plaza Arboleda local 12 y 13AtlánticoSoledad
Cartagena Ronda RealDiagonal 31 No. 54-215, Centro Comercial Ronda Real - Local 1-06BolívarCartagena
CartagenaCalle Arsenal # 8B - 121BolívarCartagena
Santa MartaCalle 22 # 7-66MagdalenaSanta Marta
San AndrésAv Providencia, Centro Comercial New Point Local 201-202San Andrés y ProvidenciaSan Andrés
MonteríaCalle 24 No. 12-70 local 1CórdobaMontería
SincelejoCarrera 14 No. 22 – 13SucreSincelejo
ValleduparCalle 16 # 7 – 48CesarValledupar
CúcutaCll 12 A No 2E-48, Quinta Velez CaobosNorte de SantanderCúcuta
BucaramangaCarrera 19 # 36-03, CentroSantanderBucaramanga
PiedecuestaCarrera 15 #3 an - 10, Centro Comercial de la Cuesta, Local 245SantanderPiedecuesta
OcañaCarrera 14 #10-83 local 106, Centro comercial PlazarellaNorte de SantanderOcaña
AméricasAv de las Americas No 22 n - 47Valle del CaucaCali
GuadalupeCr. 56 No. 5-80, Av. GuadalupeValle del CaucaCali
PalmiraCarrera 30 # 31-39Valle del CaucaPalmira
PopayánCra 7 No 1n-27CaucaPopayán
PastoCll 20 No 26 -38, CentroNariñoPasto
TuluáCalle 28 # 19 - 38, Centro Comercial Bicentenario Plaza, piso 2 local 14Valle del CaucaTuluá
IníridaCarrera 7 # 18-21GuainíaInírida
YopalCalle 8 # 18-49CasanareYopal
MitúCalle 14 No 13 - 54VaupésMitú
FlorenciaCra 13 No 11-72, Barrio San FranciscoCaquetáFlorencia
San José del GuaviareTorre Comercial Santa Cruz, Local 204 y 205GuaviareSan José del Guaviare
VillavicencioCarrera 38 # 20 - 66, barrio TeusacaMetaVillavicencio
AcacíasCalle 14 No. 21-71/ 73MetaAcacías

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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