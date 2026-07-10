FNA suspenderá la atención en 50 sedes durante dos sábados de julio de 2026: oficinas afectadas

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) confirmó que varias de sus oficinas modificarán su atención presencial en el mes de julio de 2026. La medida, anunciada por medio de un comunicado, aplicará en 50 puntos de servicio del país debido a "jornadas laborales especiales en la entidad, por lo que se invita a los consumidores financieros a programar sus trámites con anticipación".
Aunque durante esas dos fechas algunos puntos permanecerán cerrados, la entidad indicó que continuará prestando sus servicios a través de sus canales virtuales y demás mecanismos de atención no presencial. Quienes tengan previsto realizar diligencias relacionadas con créditos, cesantías, ahorro voluntario, actualización de datos, radicación de documentos u otros trámites presenciales deberán revisar con anticipación la disponibilidad de su oficina y, si es necesario, acudir en otra fecha.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
¿Qué oficinas del FNA no atenderán en julio de 2026? Días exactos
La medida aplicará en 50 puntos de servicio del país que permanecerán cerrados los sábados 11 y 25 de julio, por lo que la entidad recomendó a los usuarios programar con anticipación los trámites que requieran realizar de manera presencial. La medida cobija sedes ubicadas en Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander, Meta, Boyacá, Tolima, Huila, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar, Norte de Santander, Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas, Quindío, Casanare, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá y San Andrés, entre otros departamentos.
En Bogotá, por ejemplo, no habrá atención en oficinas como CNA, Suba, CAN, Ángel, SuperCADE CAD, SuperCADE Suba, SuperCADE Bosa, SuperCADE 20 de Julio, Cafam Floresta y Paseo Villa del Río. También estarán cerradas las sedes de Soacha, Chía, Zipaquirá y Girardot, en Cundinamarca. En Antioquia tampoco prestarán servicio las oficinas de Medellín, Mayorca, Rionegro y Apartadó. Este es el listado completo de cierres:
|Oficina afectada
|Dirección
|Departamento
|Municipio
|CNA
|Calle 12 No. 65 -11, Zona Industrial Puente Aranda
|Bogotá
|Bogotá
|Suba
|Tv 60 No. 128a - 68
|Bogotá
|Bogotá
|Chía
|Centro Comercial Centro Chia, Av. Pradilla # 9-00 Local 111
|Cundinamarca
|Chía
|Zipaquirá
|Carrera 7 # 6 - 44
|Cundinamarca
|Zipaquirá
|Tunja
|Carrera 11 # 21-87
|Boyacá
|Tunja
|Supercade Suba
|Avenida Calle 145 No 103B-90
|Bogotá
|Bogotá
|Cafam Floresta
|Centro Comercial Cafam Floresta Cra 68 # 90-88 Locales 2-062E y 2-062F
|Bogotá
|Bogotá
|Girardot
|Cll 20 No 12 -38, Barrio Sucre
|Cundinamarca
|Girardot
|CAN
|Calle 44 No. 52 - 06
|Bogotá
|Bogotá
|Supercade CAD
|Carrera 30 # 25-90
|Bogotá
|Bogotá
|Ángel
|Calle 19 No 6 - 68
|Bogotá
|Bogotá
|Soacha
|Cra 7 No 30 B 139, Centro Comercial Gran Plaza Soacha, Local 2-218-A
|Cundinamarca
|Soacha
|Neiva
|Cl. 10 No. 7 a-33, Centro
|Huila
|Neiva
|Ibagué
|Calle 64# 7-24, Local 04
|Tolima
|Ibagué
|Supercade 20 de Julio
|Cra 5A No 30C-20, Portal Transmilenio 20 de Julio
|Bogotá
|Bogotá
|Paseo Villa del Río
|Centro Comercial Paseo Villa del Rio, Diagonal 57 C sur # 62 - 60 local 110 K
|Bogotá
|Bogotá
|Supercade Bosa
|Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12
|Bogotá
|Bogotá
|Medellín
|Cra 55 No. 42-90, local 203-204, Plaza La Libertad
|Antioquia
|Medellín
|Mayorca
|Calle 51 sur # 48 57, Centro Comercial Mayorca local 2192
|Antioquia
|Sabaneta
|Rionegro
|Calle 49 n # 50 59, centro comercial ganadero local 108-110
|Antioquia
|Rionegro
|Apartadó
|Cll 95 No. 99-11, Barrio Fundadores
|Antioquia
|Apartadó
|Pereira
|Cll 19 # 6-48, Centro comercial Alcides Arevalo, Local 211
|Risaralda
|Pereira
|Manizales
|Cll 20 No 22-27 Local 2, Edificio Cumanday
|Caldas
|Manizales
|Armenia
|Calle 21 # 16-30, centro
|Quindío
|Armenia
|Barranquilla
|Calle 93 # 47 – 131
|Atlántico
|Barranquilla
|Soledad
|Autopista Aeropuerto 23 # 13-25, Centro Comercial Plaza Arboleda local 12 y 13
|Atlántico
|Soledad
|Cartagena Ronda Real
|Diagonal 31 No. 54-215, Centro Comercial Ronda Real - Local 1-06
|Bolívar
|Cartagena
|Cartagena
|Calle Arsenal # 8B - 121
|Bolívar
|Cartagena
|Santa Marta
|Calle 22 # 7-66
|Magdalena
|Santa Marta
|San Andrés
|Av Providencia, Centro Comercial New Point Local 201-202
|San Andrés y Providencia
|San Andrés
|Montería
|Calle 24 No. 12-70 local 1
|Córdoba
|Montería
|Sincelejo
|Carrera 14 No. 22 – 13
|Sucre
|Sincelejo
|Valledupar
|Calle 16 # 7 – 48
|Cesar
|Valledupar
|Cúcuta
|Cll 12 A No 2E-48, Quinta Velez Caobos
|Norte de Santander
|Cúcuta
|Bucaramanga
|Carrera 19 # 36-03, Centro
|Santander
|Bucaramanga
|Piedecuesta
|Carrera 15 #3 an - 10, Centro Comercial de la Cuesta, Local 245
|Santander
|Piedecuesta
|Ocaña
|Carrera 14 #10-83 local 106, Centro comercial Plazarella
|Norte de Santander
|Ocaña
|Américas
|Av de las Americas No 22 n - 47
|Valle del Cauca
|Cali
|Guadalupe
|Cr. 56 No. 5-80, Av. Guadalupe
|Valle del Cauca
|Cali
|Palmira
|Carrera 30 # 31-39
|Valle del Cauca
|Palmira
|Popayán
|Cra 7 No 1n-27
|Cauca
|Popayán
|Pasto
|Cll 20 No 26 -38, Centro
|Nariño
|Pasto
|Tuluá
|Calle 28 # 19 - 38, Centro Comercial Bicentenario Plaza, piso 2 local 14
|Valle del Cauca
|Tuluá
|Inírida
|Carrera 7 # 18-21
|Guainía
|Inírida
|Yopal
|Calle 8 # 18-49
|Casanare
|Yopal
|Mitú
|Calle 14 No 13 - 54
|Vaupés
|Mitú
|Florencia
|Cra 13 No 11-72, Barrio San Francisco
|Caquetá
|Florencia
|San José del Guaviare
|Torre Comercial Santa Cruz, Local 204 y 205
|Guaviare
|San José del Guaviare
|Villavicencio
|Carrera 38 # 20 - 66, barrio Teusaca
|Meta
|Villavicencio
|Acacías
|Calle 14 No. 21-71/ 73
|Meta
|Acacías
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co