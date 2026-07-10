FNA suspenderá la atención en 50 sedes durante dos sábados de julio de 2026: oficinas afectadas

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) confirmó que varias de sus oficinas modificarán su atención presencial en el mes de julio de 2026. La medida, anunciada por medio de un comunicado, aplicará en 50 puntos de servicio del país debido a "jornadas laborales especiales en la entidad, por lo que se invita a los consumidores financieros a programar sus trámites con anticipación".

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Aunque durante esas dos fechas algunos puntos permanecerán cerrados, la entidad indicó que continuará prestando sus servicios a través de sus canales virtuales y demás mecanismos de atención no presencial. Quienes tengan previsto realizar diligencias relacionadas con créditos, cesantías, ahorro voluntario, actualización de datos, radicación de documentos u otros trámites presenciales deberán revisar con anticipación la disponibilidad de su oficina y, si es necesario, acudir en otra fecha.

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¿Qué oficinas del FNA no atenderán en julio de 2026? Días exactos

La medida aplicará en 50 puntos de servicio del país que permanecerán cerrados los sábados 11 y 25 de julio, por lo que la entidad recomendó a los usuarios programar con anticipación los trámites que requieran realizar de manera presencial. La medida cobija sedes ubicadas en Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander, Meta, Boyacá, Tolima, Huila, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar, Norte de Santander, Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas, Quindío, Casanare, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá y San Andrés, entre otros departamentos.



En Bogotá, por ejemplo, no habrá atención en oficinas como CNA, Suba, CAN, Ángel, SuperCADE CAD, SuperCADE Suba, SuperCADE Bosa, SuperCADE 20 de Julio, Cafam Floresta y Paseo Villa del Río. También estarán cerradas las sedes de Soacha, Chía, Zipaquirá y Girardot, en Cundinamarca. En Antioquia tampoco prestarán servicio las oficinas de Medellín, Mayorca, Rionegro y Apartadó. Este es el listado completo de cierres:



Oficina afectada Dirección Departamento Municipio CNA Calle 12 No. 65 -11, Zona Industrial Puente Aranda Bogotá Bogotá Suba Tv 60 No. 128a - 68 Bogotá Bogotá Chía Centro Comercial Centro Chia, Av. Pradilla # 9-00 Local 111 Cundinamarca Chía Zipaquirá Carrera 7 # 6 - 44 Cundinamarca Zipaquirá Tunja Carrera 11 # 21-87 Boyacá Tunja Supercade Suba Avenida Calle 145 No 103B-90 Bogotá Bogotá Cafam Floresta Centro Comercial Cafam Floresta Cra 68 # 90-88 Locales 2-062E y 2-062F Bogotá Bogotá Girardot Cll 20 No 12 -38, Barrio Sucre Cundinamarca Girardot CAN Calle 44 No. 52 - 06 Bogotá Bogotá Supercade CAD Carrera 30 # 25-90 Bogotá Bogotá Ángel Calle 19 No 6 - 68 Bogotá Bogotá Soacha Cra 7 No 30 B 139, Centro Comercial Gran Plaza Soacha, Local 2-218-A Cundinamarca Soacha Neiva Cl. 10 No. 7 a-33, Centro Huila Neiva Ibagué Calle 64# 7-24, Local 04 Tolima Ibagué Supercade 20 de Julio Cra 5A No 30C-20, Portal Transmilenio 20 de Julio Bogotá Bogotá Paseo Villa del Río Centro Comercial Paseo Villa del Rio, Diagonal 57 C sur # 62 - 60 local 110 K Bogotá Bogotá Supercade Bosa Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 Bogotá Bogotá Medellín Cra 55 No. 42-90, local 203-204, Plaza La Libertad Antioquia Medellín Mayorca Calle 51 sur # 48 57, Centro Comercial Mayorca local 2192 Antioquia Sabaneta Rionegro Calle 49 n # 50 59, centro comercial ganadero local 108-110 Antioquia Rionegro Apartadó Cll 95 No. 99-11, Barrio Fundadores Antioquia Apartadó Pereira Cll 19 # 6-48, Centro comercial Alcides Arevalo, Local 211 Risaralda Pereira Manizales Cll 20 No 22-27 Local 2, Edificio Cumanday Caldas Manizales Armenia Calle 21 # 16-30, centro Quindío Armenia Barranquilla Calle 93 # 47 – 131 Atlántico Barranquilla Soledad Autopista Aeropuerto 23 # 13-25, Centro Comercial Plaza Arboleda local 12 y 13 Atlántico Soledad Cartagena Ronda Real Diagonal 31 No. 54-215, Centro Comercial Ronda Real - Local 1-06 Bolívar Cartagena Cartagena Calle Arsenal # 8B - 121 Bolívar Cartagena Santa Marta Calle 22 # 7-66 Magdalena Santa Marta San Andrés Av Providencia, Centro Comercial New Point Local 201-202 San Andrés y Providencia San Andrés Montería Calle 24 No. 12-70 local 1 Córdoba Montería Sincelejo Carrera 14 No. 22 – 13 Sucre Sincelejo Valledupar Calle 16 # 7 – 48 Cesar Valledupar Cúcuta Cll 12 A No 2E-48, Quinta Velez Caobos Norte de Santander Cúcuta Bucaramanga Carrera 19 # 36-03, Centro Santander Bucaramanga Piedecuesta Carrera 15 #3 an - 10, Centro Comercial de la Cuesta, Local 245 Santander Piedecuesta Ocaña Carrera 14 #10-83 local 106, Centro comercial Plazarella Norte de Santander Ocaña Américas Av de las Americas No 22 n - 47 Valle del Cauca Cali Guadalupe Cr. 56 No. 5-80, Av. Guadalupe Valle del Cauca Cali Palmira Carrera 30 # 31-39 Valle del Cauca Palmira Popayán Cra 7 No 1n-27 Cauca Popayán Pasto Cll 20 No 26 -38, Centro Nariño Pasto Tuluá Calle 28 # 19 - 38, Centro Comercial Bicentenario Plaza, piso 2 local 14 Valle del Cauca Tuluá Inírida Carrera 7 # 18-21 Guainía Inírida Yopal Calle 8 # 18-49 Casanare Yopal Mitú Calle 14 No 13 - 54 Vaupés Mitú Florencia Cra 13 No 11-72, Barrio San Francisco Caquetá Florencia San José del Guaviare Torre Comercial Santa Cruz, Local 204 y 205 Guaviare San José del Guaviare Villavicencio Carrera 38 # 20 - 66, barrio Teusaca Meta Villavicencio Acacías Calle 14 No. 21-71/ 73 Meta Acacías

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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