¿Ganó la Lotería de Boyacá? Revise el resultado del sorteo 4645 y cómo reclamar su premio

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 10 de octubre de 2026 un nuevo sorteo, una jornada en la que los jugadores esperan conocer si sus billetes y fracciones resultaron ganadores de alguno de los premios del plan establecido por la entidad.

En esta publicación podrá consultar el resultado de la Lotería de Boyacá, correspondiente al sorteo número 4645, con el número ganador del premio mayor, la serie y el listado de los premios secos. También encontrará información sobre cómo verificar su billete y qué debe tener en cuenta para reclamar el dinero en caso de haber resultado favorecido.



Resultado del premio mayor de la Lotería de Boyacá

Número ganador: [XXXX]

[XXXX] Serie: [XXX]

[XXX] Valor del premio mayor:

Número del sorteo: 4645

4645 Fecha del sorteo: sábado 10 de octubre de 2026.

¿Cómo verificar si ganó la Lotería de Boyacá?

Después de conocer los resultados, el siguiente paso es comprobar la información del billete o la fracción adquirida. Para hacerlo, tenga en cuenta estas recomendaciones:



Identifique el número impreso en su billete o fracción. Revise la serie correspondiente. Compare los datos con el resultado oficial del sorteo 4645. Verifique si el premio corresponde al mayor, a uno de los secos o a otra categoría contemplada en el plan de premios. Conserve el documento original y consulte las instrucciones oficiales para conocer el procedimiento de cobro.

La comprobación debe realizarse con información confiable. La página oficial de la Lotería de Boyacá cuenta con información sobre sus sorteos, el plan de premios y los procedimientos para los ganadores. Puede consultar el portal institucional en https://loteriadeboyaca.gov.co/ .



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

Si su número resultó favorecido, es importante conocer los requisitos antes de iniciar el trámite. El procedimiento depende del valor del premio y del lugar donde se realice la reclamación.

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La Lotería de Boyacá dispone de diferentes alternativas de pago. Para premios menores, algunos trámites pueden adelantarse a través de distribuidores u oficinas autorizadas, mientras que los premios de mayor cuantía requieren la gestión directamente ante la entidad.



Premios de menor cuantía

Cuando el premio corresponde a una categoría que puede pagarse mediante un distribuidor autorizado, el ganador debe presentar el billete o la fracción original y seguir las instrucciones correspondientes. Según el monto, pueden solicitarse el documento de identidad, el formulario de cobro y otros soportes.



Premios de mayor cuantía

Para premios cuyo valor bruto supera los $10 millones, la entidad establece que el pago se tramita en sus instalaciones en Tunja, Boyacá. Quienes viven en otros municipios pueden acudir a una oficina de distribución o punto de venta autorizado para recibir orientación y gestionar el envío de los documentos.



Entre los soportes que pueden requerirse están el billete original diligenciado al respaldo, la copia del documento de identidad, el Registro RCO-01 de cobro de premios, el RUT y una certificación bancaria reciente, según el procedimiento aplicable.



Antes de desplazarse, se recomienda consultar los requisitos vigentes directamente con la entidad. Puede encontrar las instrucciones completas en https://loteriadeboyaca.gov.co/como-jugar/como-cobrar-un-premio/ .

La Lotería de Boyacá también dispone de la línea de atención 315 872 7559 para resolver dudas relacionadas con los trámites de cobro.



¿Cuánto tiempo tiene para reclamar un premio?

Los ganadores deben prestar atención a los plazos establecidos para reclamar el dinero. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, el derecho al cobro de los premios de los juegos de suerte y azar prescribe al cumplirse un año contado desde la fecha de realización del sorteo.

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Por esta razón, si su billete resultó ganador, lo recomendable es iniciar el trámite cuanto antes y confirmar los requisitos aplicables a su caso. Conservar el documento original en buen estado y reunir los soportes solicitados puede facilitar el proceso.

También es importante tener presente que el valor anunciado de un premio puede estar sujeto a los descuentos tributarios correspondientes. Para conocer el monto que finalmente recibirá, consulte las condiciones aplicables al premio obtenido.



¿Dónde consultar los resultados oficiales de la Lotería de Boyacá?

Los jugadores pueden ingresar al sitio web oficial de la Lotería de Boyacá para revisar los resultados, consultar el plan de premios y conocer los canales autorizados para la compra y el cobro.

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La consulta de fuentes oficiales permite confirmar que el número y la serie correspondan al sorteo correcto, especialmente cuando circulan imágenes o publicaciones que pueden estar desactualizadas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.