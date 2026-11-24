El tradicional sorteo de apuestas permanentes del suroccidente colombiano cumple una nueva cita con los apostadores este martes 24 de noviembre de 2026. Respaldado institucionalmente por la Lotería del Valle y reconocido en todo el territorio nacional por su consigna "Gane tempranito y cobre rapidito", el Chontico Noche se mantiene como una de las opciones de chance con mayor volumen de participación diaria, aportando de manera paralela recursos constantes al financiamiento del sistema de salud pública en Colombia.



Así funciona el Chontico Noche y su escala de premios

A diferencia de las loterías convencionales que comercializan billetes preimpresos divididos en fracciones, este juego opera bajo el modelo de chance. Esta dinámica le concede al apostador plena libertad para estructurar su propia jugada seleccionando un número de cuatro dígitos (del 0000 al 9999) y elegir cuánto dinero desea invertir, con tiquetes disponibles desde $500 pesos en redes autorizadas como Gane, SuperGIROS y Paga Todo.

El valor del premio depende directamente de la suma apostada y de la cantidad de cifras acertadas en el orden correspondiente:



Acierto de 4 cifras directas (Superpleno): Multiplica por 4.500 veces el valor invertido.

Multiplica por el valor invertido. Acierto de 3 cifras directas (Pleno): Multiplica por 400 veces el valor invertido.

Multiplica por el valor invertido. Acierto de 2 últimas cifras (La Pata): Multiplica por 50 veces el valor invertido.

Multiplica por el valor invertido. Acierto de la última cifra (La Uña): Multiplica por 5 veces el valor invertido.

¿Qué hacer para reclamar el premio si resulta ganador?

Si la combinación consignada en su comprobante coincide con el acta oficial de esta noche, la legislación colombiana sobre juegos de suerte y azar establece un procedimiento estricto para validar y cobrar el dinero:



Preservar el formulario intacto: El tiquete físico emitido por la terminal autorizada es legalmente un título valor al portador. Para que el sistema pueda validar su autenticidad, debe conservarse sin tachaduras, enmendaduras, roturas ni deterioro por humedad o calor que afecten la lectura del código de barras.

El tiquete físico emitido por la terminal autorizada es legalmente un título valor al portador. Para que el sistema pueda validar su autenticidad, debe conservarse sin tachaduras, enmendaduras, roturas ni deterioro por humedad o calor que afecten la lectura del código de barras. Presentar identificación oficial: El desembolso está habilitado únicamente para ciudadanos mayores de 18 años, quienes deben exhibir su cédula de ciudadanía original (o cédula de extranjería vigente) junto con el tiquete.

El desembolso está habilitado únicamente para ciudadanos mayores de 18 años, quienes deben exhibir su cédula de ciudadanía original (o cédula de extranjería vigente) junto con el tiquete. Acudir al punto de pago según la cuantía: Los premios de menor valor se cobran de manera inmediata en las cajas de la red donde se realizó la apuesta. Por el contrario, cuando el monto bruto supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), el ganador debe dirigirse a las sedes administrativas principales, donde se aplica la retención del 20 % por concepto de ganancias ocasionales estipulada por la DIAN y se efectúa el pago mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria.

Resultado oficial del martes 24 de noviembre de 2026

Por tratarse de una jornada de día hábil, la extracción de las balotas neumáticas se desarrolla a las 7:00 p. m. con transmisión en directo a través del canal regional Telepacífico, bajo la vigilancia de delegados gubernamentales y veedores institucionales. A continuación, queda habilitado el módulo para consignar los dígitos ganadores tan pronto concluya el sorteo:



Número ganador (4 cifras): 0715

Quinta balota / adicional: 7

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.