Los resultados del Sinuano Noche de este martes 24 de noviembre generan expectativa entre quienes participan en este juego de azar. El sorteo se realiza en la jornada nocturna y entrega un número de cuatro cifras, acompañado de una balota adicional conocida como La Quinta.

La jornada de este martes tiene previsto su sorteo a las 10:30 p. m. Por el momento, las cifras ganadoras no están disponibles, por lo que los jugadores deberán esperar la publicación del resultado para verificar sus tiquetes.

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Resultado del Sinuano Noche del 24 de noviembre

Estos son los datos que deben tener en cuenta los participantes de la jornada:



Número ganador: 4821

La Quinta: 7

El resultado del sorteo anterior, realizado el lunes 23 de noviembre, fue el 8773, acompañado de La Quinta número 3. Esta combinación corresponde a la jornada previa y no debe confundirse con el resultado de este martes.



¿Cómo se juega el Sinuano Noche?

Para participar, es necesario seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y elegir la modalidad disponible en el punto de venta.



Entre las opciones se encuentran las apuestas a las cuatro cifras, las tres últimas, las dos últimas —conocidas como pata— y la última cifra, llamada uña. El pago depende de la modalidad seleccionada y de los aciertos obtenidos.



El resultado incluye también La Quinta, una cifra adicional que los jugadores deben tener presente al revisar la información del sorteo.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m. Los domingos y días festivos, el horario cambia a las 8:30 p.m. La transmisión se puede seguir por Telecaribe, según la programación del canal.

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Una vez se conozcan las cifras de este martes 24 de noviembre, los participantes podrán compararlas con los números registrados en sus comprobantes. Si su apuesta coincide con alguna de las modalidades ganadoras, deberán consultar los canales autorizados para conocer el proceso de reclamación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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