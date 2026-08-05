"Cero persecución a De la Espriella y a Petro": lo que pide expresidente Uribe al próximo contralor

En entrevista con Noticias Caracol, el expresidente Álvaro Uribe, líder del partido Centro Democrático, habló, por un lado, del panorama actual de la derecha en Colombia, luego de la oficialización como partido político de Defensores de la Patria -el movimiento del presidente electo, Abelardo de la Espriella-, y respondió si asistirá a la posesión de De la Espriella en Cali este viernes. También habló de otros temas de la coyuntura política del país, como la elección del nuevo contralor general de la República, un trámite que actualmente avanza en el Congreso y en el que participa una terna de 10 finalistas. A la pregunta de si su partido apoyará a algún candidato en particular, Uribe respondió con una petición que le hace al próximo contralor, cualquiera que sea el elegido. "Cero persecución al presidente De la Espriella, cero persecución al, ya en ese momento, expresidente Petro", afirmó, en sus palabras, a título personal.

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#Política | "Cero persecución al presidente De la Espriella, cero persecución al, ya en ese momento, expresidente Petro": lo que le pide el expresidente Uribe al próximo contralor de la República



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