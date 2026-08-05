RUI reemplazará al Sisbén: los datos que ahora revisará el Gobierno para clasificar a los hogares

El modelo de focalización social en Colombia entró en una nueva etapa. Desde el 1 de agosto de 2026, el Registro Universal de Ingresos (RUI) comenzó a operar como el principal instrumento para identificar las condiciones de los hogares y apoyar la asignación de programas, subsidios y servicios sociales del Estado. El cambio implica que la clasificación ya no dependerá únicamente de la encuesta del Sisbén, sino también de información proveniente de distintas bases de datos oficiales.

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El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha explicado que el Sisbén no desaparece, sino que pasa a formar parte de un sistema más amplio que permite contrastar y actualizar información de manera permanente. De esta forma, la clasificación de cada hogar se construye con más fuentes de información que las utilizadas hasta ahora.



Ya no cuenta solo la encuesta: así funcionará la clasificación con el RUI

Durante años, la encuesta del Sisbén fue la principal herramienta para recopilar información de los hogares. Con la llegada del RUI, el Gobierno incorpora datos administrativos que ya existen en diferentes entidades públicas para tener una visión más amplia de las condiciones económicas y sociales de cada familia. Según el DNP, el RUI integra la información del Sisbén con registros del Estado a través del Registro Social de Hogares. El objetivo es que la clasificación dependa de datos actualizados y no únicamente de una visita de encuesta realizada en un momento específico.

En la práctica, esto significa que la situación de un hogar podrá ser evaluada utilizando información disponible en diferentes sistemas oficiales, lo que permitirá identificar cambios en ingresos, empleo, educación, salud y otras variables relacionadas con las condiciones de vida. Uno de los cambios centrales del RUI es que busca estimar los ingresos de los hogares mediante el cruce de información de varias entidades. Para ello se utilizan registros tributarios, laborales y administrativos que permiten conocer parte de la capacidad económica de las familias.



La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aparece entre las entidades cuyas bases de datos serán utilizadas dentro del sistema. También se incorporan registros relacionados con aportes laborales y seguridad social. Esto significa que la clasificación no dependerá exclusivamente de lo reportado durante una encuesta, sino también de la información que ya existe en los registros oficiales del Estado.



El nuevo sistema incorpora información procedente del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de Salud y Protección Social. Estos datos ayudan a complementar el análisis de las condiciones de cada hogar. Además, el RUI cruza información relacionada con afiliaciones a salud, aportes a seguridad social y registros laborales recopilados por diferentes entidades públicas. Con ello se busca que la clasificación refleje de mejor manera la situación actual de las personas registradas. La información educativa también forma parte del modelo. El sistema puede considerar registros asociados a estudiantes, instituciones educativas y otros datos administrados por el sector educación.

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El nuevo sistema incorpora información procedente del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Estos datos ayudan a complementar el análisis de las condiciones de cada hogar. Además, el RUI cruza información relacionada con afiliaciones a salud, aportes a seguridad social y registros laborales recopilados por diferentes entidades públicas. Con ello se busca que la clasificación refleje de mejor manera la situación actual de las personas registradas. La información educativa también forma parte del modelo. El sistema puede considerar registros asociados a estudiantes, instituciones educativas y otros datos administrados por el sector educación.



Propiedades, vehículos y otros registros ahora tendrán peso en el análisis

Otro aspecto importante de la transición al RUI es la incorporación de registros de propiedad y de otros sistemas de información administrados por entidades estatales. Entre las fuentes mencionadas por el DNP figuran registros de propiedad, información de la Superintendencia de Notariado y Registro, bases catastrales y datos relacionados con bienes registrados ante diferentes autoridades. También se encuentran sistemas como el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y otras bases oficiales que permiten complementar el análisis de las condiciones de los hogares. La utilización de estas fuentes no significa que un único dato determine la clasificación, sino que el sistema reúne información de diferentes orígenes para construir una visión integral de cada hogar.

Aunque el RUI utiliza registros administrativos, el Gobierno ha reiterado que la información reportada por las familias sigue siendo relevante. El Sisbén continúa funcionando como una herramienta para actualizar datos de los hogares durante el proceso de transición. Por esa razón, conviene verificar periódicamente la información registrada en la Ventanilla Social, la plataforma habilitada por el DNP para consultar la clasificación y los datos asociados al hogar. Si existen cambios relacionados con la composición familiar, lugar de residencia o condiciones socioeconómicas, mantener la información actualizada puede ayudar a que los registros del Estado reflejen de forma correcta la situación del hogar.

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ÁNGELA URREA PARRA

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