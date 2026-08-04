El juego de suerte y azar Super Astro Luna entregó los resultados de su última edición en la transmisión oficial nocturna supervisada por las autoridades competentes. La combinación seleccionada por el sistema estuvo integrada por una cifra de cuatro dígitos junto con un signo zodiacal. Los usuarios que adquirieron sus boletos en los puntos autorizados del país pueden verificar sus tiquetes para determinar si sus apuestas coinciden con las cifras extraídas en el sorteo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Resultados Super Astro Luna, último sorteo hoy martes 4 de agosto de 2026

Números ganadores :

: Signo Zodiacal:

¿Cómo funciona Super Astro Luna?

El sistema de juego de Super Astro Luna se distingue en el sector de las apuestas en Colombia por exigir la selección conjunta de números y símbolos astrales. Para participar en cada jornada, el comprador debe elegir una combinación numérica que abarca desde el número 0000 hasta el 9999, acompañada por uno de los doce signos zodiacales.



De acuerdo con lo expresado por la administración de Super Astro, las mecánicas operativas permiten efectuar apuestas desde los 500 pesos como valor mínimo por tiquete hasta un límite máximo de 10.000 pesos por cada jugada realizada. El esquema comercial otorga la facultad de registrar hasta cuatro combinaciones distintas en un mismo formulario impreso. Asimismo, los apostadores pueden optar por marcar una misma cifra de cuatro dígitos con la totalidad de los doce signos zodiacales, estrategia orientada a incrementar las posibilidades de acierto sobre el elemento astral.

Publicidad

La ejecución del sorteo de Super Astro Luna se desarrolla de manera continua durante todos los días del año. Sin embargo, la programación varía de acuerdo con el día de la semana estipulado por los administradores del juego:

Publicidad

De lunes a viernes, la emisión oficial se transmite a las 10:40 p. m.

Los días sábados, el sorteo se lleva a cabo a las 10:42 p. m.

Los domingos y días festivos, el horario de la transmisión se fija a las 8:30 p. m.

El plan de premios de Super Astro Luna está estructurado en diferentes escalas según la cantidad de números coincidentes y el signo zodiacal obtenido en la balotera. Para obtener el beneficio de mayor cuantía, la apuesta debe coincidir exactamente en el orden de las cuatro cifras junto con el signo seleccionado.

Según explicaron voceros de las redes autorizadas de apuestas como SuRed y SuperGiros, la liquidación de los incentivos económicos contempla también pagos proporcionales para quienes acierten las tres últimas cifras en combinación con el signo zodiacal, o únicamente las dos últimas cifras coincidentes con el signo del sorteo. Si los números coinciden pero el signo anotado en el boleto no es el extraído durante la transmisión, la jugada no se considera ganadora bajo los parámetros del reglamento oficial.

Publicidad

Las personas que resulten favorecidas tras la verificación del sorteo de Super Astro Luna deben seguir un procedimiento estandarizado para la reclamación del dinero, conforme a las regulaciones vigentes en el territorio nacional.

Publicidad

Representantes del sistema de apuestas informaron que el primer requisito obligatorio consiste en la presentación del tiquete original de compra. El documento debe estar en perfectas condiciones físicas, sin tachaduras, borrones ni modificaciones que impidan la lectura de las cifras o del código de barras. Adicionalmente, el tenedor del boleto debe adjuntar una fotocopia de su cédula de ciudadanía ampliada al 150 % y diligenciar el formulario de prevención de lavado de activos (SIPLAFT) disponible en los puntos de venta.

Retenciones tributarias y desembolsos de mayor cuantía

En concordancia con el Estatuto Tributario aplicable a los juegos de suerte y azar en Colombia, los premios del Super Astro Luna están sujetos a descuentos fiscales previos a la entrega del saldo neto:

Premios inferiores a 48 UVT: Se reclaman en las salas autorizadas mediante la verificación del documento de identidad y la entrega del boleto físico. Premios iguales o superiores a 48 UVT: Tienen una retención en la fuente del 20 %, la cual es aplicada directamente por la entidad pagadora. Premios superiores a 182 UVT: Requieren un trámite presencial en las sedes de las empresas comercializadoras para la formalización del ganador. El pago de estas sumas elevadas no se realiza en efectivo directo, sino mediante transferencia bancaria o expedición de cheque de gerencia a través de las entidades financieras con las que el operador mantiene convenio, garantizando la trazabilidad de los fondos.

Las entidades supervisoras del sector instan a la ciudadanía a comprobar minuciosamente los comprobantes de pago tras la finalización de la transmisión televisada de Super Astro Luna. La confrontación de los datos impresos con las listas publicadas en las plataformas oficiales evita inconvenientes durante la fase de cobro. Las autoridades recordaron que las apuestas efectuadas fuera de los concesionarios legalmente establecidos carecen de validez jurídica y de respaldo para la reclamación de incentivos económicos.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL