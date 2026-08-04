En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MURIÓ ALFONSO LIZARAZO
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
MARÍA CAMILA POTOSÍ
LAURA VALENTINA LOZANO
LOS INFORMANTES

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Noche, último sorteo hoy martes 4 de agosto de 2026: números ganadores

Resultados Caribeña Noche, último sorteo hoy martes 4 de agosto de 2026: números ganadores

La Caribeña Noche tiene un nuevo sorteo este martes 4 de agosto de 2026. Consulte aquí EN VIVO el número ganador y la quinta cifra del popular chance.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 4 de ago, 2026
Comparta en:
Caribeña Noche

La Caribeña Noche realiza una nueva jornada de sorteos este martes 4 de agosto, reuniendo la atención de miles de apostadores en Colombia. Una vez finalice la extracción oficial, el operador publicará el número ganador y la quinta cifra para que los participantes puedan verificar si su apuesta resultó favorecida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Resultados Caribeña Noche, último sorteo hoy martes 4 de agosto de 2026

Luego de concluir el sorteo, estos serán los resultados oficiales:

  • Número ganador:
  • La quinta cifra:

Este espacio será actualizado una vez el operador confirme oficialmente la combinación ganadora.

Últimas Noticias

Lotería Huila
ECONOMÍA

Resultados de la Lotería del Huila de hoy, martes 4 de agosto de 2026: ganador del último sorteo

Lotería de la Cruz Roja y del Huila 2 de junio de 2026: números ganadores
ECONOMÍA

Resultados Lotería de la Cruz Roja y Lotería del Huila, último sorteo hoy martes 4 de agosto de 2026

¿Cómo funciona Caribeña Noche?

La Caribeña Noche hace parte del sistema de apuestas permanentes o chance. Para participar, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.

Durante el sorteo también se extrae una quinta cifra, utilizada en algunas modalidades de juego.

Publicidad

¿Cómo reclamar un premio?

Si su apuesta resulta ganadora, deberá conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación.

Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:

Publicidad

  • Presentar el comprobante original, sin tachaduras ni alteraciones.
  • Documento de identidad vigente.
  • En premios de mayor cuantía, diligenciar el formulario SIPLAFT y cumplir con los requisitos adicionales establecidos por el operador.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que los de mayor cuantía deben tramitarse directamente ante las oficinas del concesionario.

Impuestos y retenciones aplicables

Los premios obtenidos en los juegos de suerte y azar están sujetos a las disposiciones del Estatuto Tributario colombiano. Cuando el valor del premio supera el umbral establecido por la ley, se aplica la retención correspondiente por concepto de ganancias ocasionales.

Asimismo, los ganadores disponen de un año contado desde la fecha del sorteo para reclamar el premio. Vencido ese plazo, el derecho al cobro expira.

Publicidad

Importancia de jugar en puntos autorizados

Las autoridades recomiendan realizar las apuestas únicamente en establecimientos autorizados por Coljuegos, ya que esto garantiza la validez del comprobante y el acceso al pago de los premios en caso de resultar ganador. Además, los recursos provenientes del juego legal contribuyen a la financiación del sistema de salud en Colombia.

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

La Caribeña

Loterías

Economía servicios

Publicidad

Publicidad

Publicidad