Resultados Lotería de la Cruz Roja y Lotería del Huila, último sorteo hoy martes 4 de agosto de 2026

El desarrollo de los sorteos correspondientes a la Lotería de la Cruz Roja y a la Lotería del Huila genera constante expectativa entre miles de apostadores en todo el territorio nacional. En esta cobertura especial de la sección económica se presentan las cifras correspondientes al premio mayor de ambas franquicias de juego de suerte y azar en Colombia, junto con la guía completa sobre los procedimientos legales y fiscales necesarios para hacer efectivo cualquier premio monetario.



Resultados Lotería de la Cruz Roja: premio mayor

La Lotería de la Cruz Roja realiza sus sorteos semanales para entregar importantes sumas de dinero a sus compradores, al tiempo que recauda fondos destinados al sostenimiento de la labor humanitaria de la Cruz Roja Colombiana. Los apostadores que adquirieron su billete o fracción para la jornada de hoy pueden verificar la combinación que resultó favorecida en el sorteo oficial.



Número ganador de la Lotería de la Cruz Roja

A continuación se detalla la combinación oficial reportada por las autoridades de la Lotería de la Cruz Roja para el premio mayor del sorteo:



Número ganador : Pendiente

: Pendiente Serie: Pendiente

Resultados Lotería del Huila: premio mayor

La Lotería del Huila se posiciona como uno de los juegos tradicionales más relevantes del suroccidente del país, ofreciendo premios millonarios que contribuyen directamente a la financiación de la salud pública en la región y el territorio colombiano. Las autoridades de la entidad llevaron a cabo la extracción de las balotas para determinar al nuevo ganador del premio mayor.



Número ganador de la Lotería del Huila

Esta es la combinación oficial correspondiente al premio mayor otorgado en el sorteo más reciente de la Lotería del Huila:



Número ganador : 8386

: 8386 Serie: 068

¿Cómo reclamar un premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja o del Huila?

El proceso de cobro de un premio de lotería en Colombia está sujeto a protocolos estrictos de verificación establecidos para garantizar la transparencia del sistema. Los ganadores de incentivos monetarios deben seguir un procedimiento estandarizado según el valor del incentivo obtenido.



Requisitos documentales para el cobro de premios

Para iniciar el trámite de validación y desembolso del dinero, el beneficiario debe dirigirse a los puntos de venta autorizados o a la sede administrativa de la respectiva lotería presentando los siguientes elementos obligatorios:



Billete o fracción original: El documento físico debe encontrarse en perfectas condiciones de conservación, sin tachaduras, enmendaduras, rasgaduras ni alteración en sus códigos de seguridad. Documento de identidad vigente: Fotocopia legible y presentación de la cédula de ciudadanía original del titular del cobro. En caso de ser ciudadano extranjero residente, se debe presentar la cédula de extranjería. Formulario de Identificación de Ganadores: Formulario diligenciado en el que se declaran los datos personales, la procedencia de los fondos y la información de contacto. Registro Único Tributario (RUT): Copia actualizada del documento emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para trámites cuya cuantía supere los montos exentos fijados por la normativa tributaria.

Procedimiento según el monto obtenido

Premios menores o de menor cuantía: Aquellos incentivos cuyo valor sea inferior a las unidades de valor tributario (UVT) fijadas por la ley pueden ser liquidados directamente en las agencias distribuidoras, loteros de confianza o comercializadores autorizados.

Aquellos incentivos cuyo valor sea inferior a las unidades de valor tributario (UVT) fijadas por la ley pueden ser liquidados directamente en las agencias distribuidoras, loteros de confianza o comercializadores autorizados. Premios de gran cuantía o premio mayor: Cuando el valor a entregar corresponde al premio mayor o cifras millonarias, el trámite debe adelantarse formalmente en las oficinas centrales de la Lotería de la Cruz Roja o de la Lotería del Huila, o en las entidades bancarias con las que estas instituciones mantengan convenios vigentes. El pago se efectúa habitualmente mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria directa a la cuenta a nombre del ganador.

Retenciones de ley e impuestos aplicables a las ganancias por lotería

Todos los premios obtenidos en juegos de suerte y azar en Colombia están supeditados a los descuentos fiscales estipulados en el Estatuto Tributario vigente. La ley colombiana determina la aplicación de tributos específicos sobre las ganancias ocasionales y las retenciones en la fuente.



Ganancia ocasional

De acuerdo con el artículo 317 del Estatuto Tributario, la entrega de premios en dinero generados por loterías, rifas, apuestas y similares se considera una ganancia ocasional. Por esta razón, sobre el valor bruto acumulado del premio se aplica una tarifa fija del 20 % en concepto de impuesto a las ganancias ocasionales. La empresa de lotería actúa como agente retenedor, lo que significa que el valor cobrado por el usuario ya incluye el descuento correspondiente y el dinero es girado directamente a la DIAN.



Retención en la fuente y valor neto a recibir

Adicionalmente a la ganancia ocasional, las normas tributarias pueden contemplar retenciones sobre el valor bruto si este excede los límites legales expresados en UVT. Como resultado de estas disposiciones legales, el acreedor del premio mayor no recibe la totalidad de la cifra publicitada en el plan de premios, sino el monto neto derivado de aplicar las deducciones obligatorias. Las entidades organizadoras están en la obligación de entregar un certificado de retención donde consta el detalle de los impuestos consignados al Estado.



Importancia de jugar de manera legal y supervisión de Coljuegos

La comercialización y operación de las loterías tradicionales en el país se encuentra minuciosamente regulada para proteger el patrimonio de los usuarios y garantizar la transferencia de fondos a los sectores prioritarios de la sociedad.



El rol regulador de Coljuegos

Coljuegos es la empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar, fiscalizar y regular la explotación del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en Colombia. Esta entidad vela por el cumplimiento de las condiciones técnicas de los sorteos, asegurando que las balotas, máquinas de extracción y plataformas digitales operen bajo estándares internacionales de aleatoriedad e imparcialidad.



Destino de los fondos recopilados por la venta de lotería

El modelo de loterías en Colombia posee un fin social fundamental consagrado en la Constitución y en la Ley 643 de 2001. Un porcentaje sustancial de los ingresos brutos generados por la venta de billetes de la Lotería de la Cruz Roja y de la Lotería del Huila se destina directamente al régimen subsidiado de salud. Dichos recursos financian la atención médica de millones de colombianos en situación de vulnerabilidad, además de respaldar programas de asistencia humanitaria, emergencias sanitarias y equipamiento hospitalario en todo el territorio nacional.



Consejos de seguridad para la custodia del billete ganador

El boleto físico expedido por la Lotería del Huila o por la Lotería de la Cruz Roja constituye el único título valor válido para reclamar un premio. Por este motivo, las autoridades sugieren aplicar las siguientes medidas preventivas desde el momento de la adquisición del ticket:



Diligenciar el respaldo del boleto: Escribir con tinta indeleble el nombre completo, el número de cédula y la firma en la parte posterior del billete. Esto impide que una tercera persona intente cobrarlo en caso de pérdida o extravío. Proteger el papel térmico: Guardar el boleto en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa, la humedad y el calor excesivo, elementos que pueden degradar la impresión del número o la serie. Respetar el tiempo límite de cobro: Según lo dispuesto en la legislación colombiana, las acciones para reclamar un premio de lotería caducan al cabo de un (1) año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo. Transcurrido ese plazo sin que el ganador se haya presentado, los recursos son transferidos formalmente al sector salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés