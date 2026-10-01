Dorado Mañana resultados del jueves 1 de octubre de 2026: números ganadores

Los apostadores de Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país estuvieron atentos este jueves 1 de octubre de 2026 a una nueva edición de El Dorado Mañana, uno de los sorteos de chance más consultados por quienes buscan conocer rápidamente si su número resultó favorecido en la jornada. Este sorteo se realiza de manera habitual en horas de la mañana y hace parte de la oferta oficial de juegos de suerte y azar autorizados en Colombia. El Dorado Mañana tiene una amplia base de jugadores debido a su frecuencia diaria y a la posibilidad de apostar números de cuatro cifras en distintas modalidades.



Resultado de El Dorado Mañana del 1 de octubre de 2026

Para el sorteo realizado este jueves 1 de octubre de 2026, el número ganador de El Dorado Mañana ya fue revelado por la organización del juego.



Número ganador: 7157

Quinta cifra: 6

Los jugadores que registraron apuestas sobre esta combinación deberán revisar su comprobante para confirmar si acertaron las cuatro cifras, las tres últimas o las dos últimas, según la modalidad adquirida al momento de realizar la apuesta. Como ocurre con todos los sorteos de chance, la verificación oficial del resultado debe hacerse a través de los canales autorizados del operador y de los puntos de venta habilitados para el pago de premios.

Una de las características que ha permitido el crecimiento de El Dorado Mañana es su periodicidad. El sorteo se realiza diariamente alrededor de las 10:55 de la mañana, lo que ofrece a los apostadores una oportunidad temprana para participar en los juegos de azar legales del país. Además, la marca El Dorado cuenta con otros sorteos en diferentes franjas horarias, entre ellos El Dorado Tarde y El Dorado Noche, lo que amplía las alternativas para quienes siguen de cerca los resultados del chance durante la jornada. La dinámica del juego es sencilla: el participante selecciona un número de cuatro cifras y define el valor de su apuesta. Dependiendo de la modalidad contratada, el premio puede variar de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y su posición dentro del número ganador.



Así funcionan las modalidades de premio en El Dorado Mañana

En el chance tradicional existen varias formas de participar. La principal consiste en acertar las cuatro cifras exactas del resultado, considerada la modalidad de mayor premio. También existen opciones para quienes aciertan las tres últimas cifras o las dos últimas cifras del número ganador. Cada modalidad cuenta con reglas y pagos definidos por la regulación vigente para las apuestas permanentes en Colombia. De acuerdo con la normativa del sector, el chance hace parte del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, cuyos recursos contribuyen al financiamiento de programas de salud en el país.



Dónde consultar los resultados oficiales

Los resultados de El Dorado Mañana pueden consultarse a través de los canales oficiales del juego y de las plataformas autorizadas para la difusión de los sorteos. Entre ellas se encuentran los servicios de consulta habilitados por la Lotería de Bogotá y los portales de Paga Todo. Los organizadores recuerdan a los jugadores conservar el comprobante original de la apuesta, ya que este documento es indispensable para cualquier proceso de validación y eventual cobro de premios.

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Con el sorteo de este 1 de octubre ya concluido, la atención de miles de apostadores se traslada ahora a las próximas jornadas de El Dorado, uno de los chances autorizados más reconocidos del país y que continúa registrando una alta participación entre quienes buscan probar suerte con números de cuatro cifras todos los días.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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