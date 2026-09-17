Enel lanzó ofertas de empleo en Bogotá y tres departamentos: cómo aplicar a las vacantes

Conseguir una práctica profesional suele convertirse en uno de los mayores retos para miles de universitarios cuando se acerca el final de la carrera. En ese contexto, Enel Colombia abrió una convocatoria con más de 120 vacantes para estudiantes que deban realizar sus prácticas durante el primer semestre de 2027, una oferta que tendrá como principal escenario a Bogotá y que ya fue divulgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Las postulaciones estarán habilitadas hasta el próximo 3 de octubre de 2026 y están dirigidas a jóvenes que se encuentren en los últimos semestres de sus programas académicos y cuenten con autorización de su universidad para iniciar la etapa práctica. La compañía informó que la mayoría de las plazas estarán ubicadas en Bogotá, aunque también habrá oportunidades en Atlántico, Huila y algunos municipios de Cundinamarca.



Estas son las carreras que busca Enel para sus prácticas profesionales

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta convocatoria es que no está dirigida exclusivamente a estudiantes de ingeniería. Según la información oficial, pueden participar alumnos de carreras como:



Administración de Empresas. Ingeniería Industrial. Ingeniería Eléctrica. Ingeniería Electrónica. Ingeniería de Sistemas. Ingeniería Mecánica. Economía. Finanzas. Contaduría. Comunicación Social. Psicología. Derecho. Ciencias Ambientales. Estadística. Análisis de Datos. Desarrollo de Software. Otras áreas afines.

La convocatoria incluye oportunidades en equipos corporativos, comerciales, digitales, jurídicos, ambientales y técnicos, por lo que abarca perfiles muy diferentes dentro de la organización. Para aplicar, los estudiantes deben encontrarse en los últimos semestres de sus estudios, contar con el aval de la universidad y estar matriculados para el periodo académico 2027-1. Además, la compañía indicó que el proceso no contempla restricciones por edad.



¿Qué ofrecen las vacantes para estudiantes en Bogotá?

Las prácticas tendrán una duración inicial de seis meses mediante un acuerdo entre el estudiante, la institución educativa y la empresa. En determinados casos, el periodo podrá extenderse por otros seis meses si continúan las condiciones académicas requeridas. De acuerdo con la información difundida por la empresa y la Alcaldía, los practicantes recibirán remuneración durante el tiempo de vinculación y podrán acceder a algunos beneficios asociados a la modalidad de trabajo y bienestar laboral. Entre las condiciones anunciadas se encuentran:



Modalidad híbrida para algunos cargos administrativos.

Bono de conectividad para quienes desarrollen actividades bajo ese esquema.

Jornada reducida los viernes en determinadas áreas administrativas.

Programas de formación y acompañamiento profesional.

Acceso a beneficios y bonos de experiencias.

Espacios de trabajo compartido y zonas de bienestar en la sede administrativa de Bogotá.

La compañía indicó además que vincula cada año cerca de 300 estudiantes mediante sus programas de práctica, que funcionan como una de las principales puertas de entrada para jóvenes profesionales que buscan adquirir experiencia laboral antes de graduarse. Los estudiantes interesados tendrán plazo hasta el 3 de octubre de 2026 para presentar su candidatura a la convocatoria correspondiente al primer semestre de 2027.

La apertura de estas vacantes coincide con la búsqueda de oportunidades laborales por parte de miles de universitarios que, además de cumplir un requisito de grado, intentan sumar experiencia profesional antes de terminar sus estudios. En Bogotá, este tipo de convocatorias suele registrar una alta participación debido a que muchas carreras exigen la práctica empresarial como parte de su plan académico.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL