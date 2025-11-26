Vuelos baratos por el Black Friday 2025: cómo encontrar las mejores ofertas en las aerolíneas

Desde hace algunos años, el Black Friday ha dejado de ser solo una jornada de ofertas en gadgets y moda: las aerolíneas colombianas también han hecho de esta fecha una oportunidad real para volar barato. Este 2025 no ha sido la excepción. LATAM, Avianca, Wingo y JetSMART lanzaron promociones con tiquetes nacionales desde $49.300 y descuentos de hasta 70 % en rutas selectas, mientras el vuelo internacional más económico quedó en cerca de $523.000 – 568.600 pesos. Estas cifras no solo suenan bien, sino que representan una invitación directa para quienes planean viajes por Colombia y el exterior sin vaciar la cartera.

JetSMART fue pionera con su campaña Black Smart, activada el 26 de noviembre, ofreciendo pasajes nacionales desde COP 49.300 y hasta 70 % de rebaja, además de sellos internacionales a COP 568.600. Su oferta se extiende hasta el 3 de diciembre, con ventana de viaje que va desde diciembre de 2025 hasta agosto de 2026 (nacional) y hasta junio de 2026 (internacional). Wingo le siguió de cerca con su propuesta Black Fly, desplegando vuelos desde COP 53.000 en Colombia y tarifas internacionales desde 103 EUR, válidas hasta el 1° de diciembre.



No se quedaron atrás las tradicionales: Avianca presentó su Black Sale, con tiquetes nacionales desde COP 58.400 y rutas al exterior desde COP 523.000, disponibles para compras hasta el 28 de noviembre. LATAM, por su parte, activó su página específica de Black Friday, aunque no anunció cifras tan bajas, sí mantiene ofertas en su tarifa Basic para vuelos nacionales (desde COP 70.200) y promociones internacionales en línea con el resto del mercado. En suma, cada aerolínea eligió un camino distinto para sumarse a la fiebre de precios bajos, convirtiendo el Black Friday 2025 en una fecha ideal para quienes quieren descubrir nuevas rutas o cerrar ese viaje que han venido posponiendo.



¿Cómo encontrar los mejores descuentos de vuelos por el Black Friday?

LATAM

LATAM lanzó su Black Friday con descuentos en pasajes y millas desde el 25 de noviembre. Para encontrarlos:



Ingrese al sitio oficial: latamairlines.com y observe en el menú superior la sección “Ofertas” o “Black Friday”. Al hacer clic, será redirigido a la página específica de promociones “Black Friday LATAM”. Ahí encontrará una cuenta regresiva y la opción “Ver ofertas”. En la caja que dice “Selecciona tu destino y fechas”, ingrese la ciudad de origen y de destino. Se desplegarán los precios promocionales al instante. Ajuste las fechas para ver valores más económicos.

Si busca ofertas en millas, vaya a LATAM Pass, desde la misma web o app. En la sección “Black Friday”, verá opciones para comprar millas con un descuento de hasta el 40 %, canjearlas o adquirir paquetes vuelo+hotel con rebajas. Las promociones en LATAM Pass suelen activarse automáticamente. Bajo “Canje con millas” o “Compra de millas”, seleccione la oferta deseada y realice la compra sin necesidad de ingresar códigos.



Avianca

Avianca activó su tradicional “Black Sale” con descuentos de hasta el 50 %. Para aprovecharlo:



Diríjase a avianca.com. En el menú principal o un banner central, debe aparecer Black Sale. Haga clic ahí y será llevado a una sección dedicada con descripción de los descuentos: nacionales desde COP 58.400 y vuelos internacionales desde COP 523.000. En el buscador de vuelos, seleccione origen, destino y fechas dentro del periodo de viaje válido (entre el 15 de enero y el 31 de mayo de 2026 en casi todas las rutas). Al ingresar y buscar, los resultados filtrarán tarifas Black Sale automáticamente, con precios resaltados. Si la oferta no aparece, ajuste la fecha o seleccione la opción “Solo ver tarifas promocionales” si está disponible. Puede descargar su app de Avianca y buscar desde ahí en la sección “Ofertas” o “Black Sale”, donde las tarifas están pre-filtradas.

Wingo

Wingo presentó su campaña “Black Fly” con tiquetes desde COP 53.000 en nacionales y €103 en internacionales. ¿Cómo hallarlas?



Ingrese a wingo.com y busque el apartado “Promociones y destinos” o observe un banner que diga “Black Fly”, instalado desde el 24 de noviembre. Dentro de “Promociones”, verá listadas rutas y tarifas con etiquetas como “Desde $53.000 COP” y tasas incluidas. Haga clic en la ruta que le interesa (por ejemplo “Bogotá – Barranquilla”), este despliegue lo redirige al buscador con esas rutas y fechas pre-seleccionadas. Si desea rutas internacionales, revise la misma sección; los precios suelen expresarse en USD o EUR. En el buscador, pulse “Comprar ya” sobre la oferta deseada. Si no consigue bandeja de promociones, utilice el menú “Inicio > Promociones” y aplique filtros para vuelos baratos o Black Fly. Todo el proceso ocurre en la misma página. Tenga presente que la oferta está activa hasta el 1° de diciembre.

JetSMART

La campaña “Black SMART” de JetSMART arrancó el 26 de noviembre, con tarifas desde COP 49.300 nacionales, y vuelos internacionales desde COP 568.600:



Ingrese a jetsmart.com y ubique en el menú o banner la sección “Black SMART” o “Ofertas”. Allí verá un recuadro para ingresar origen, destino y fechas. Seleccione “1 Pasajero”, el tipo de vuelo (“Ida y vuelta”), y complete fechas de viaje dentro del periodo promocional: del 1 de diciembre de 2025 al 31 de agosto de 2026 (nacionales) y del 9 de diciembre de 2025 al 30 de junio de 2026 (internacionales). Tras completar la búsqueda, aparecerán precios destacados con la etiqueta “SMART”, reflejando ya los descuentos. Preste atención a los filtros, que permiten ajustar equipaje y otros extras (las tarifas bajas suelen ser sin maleta documentada). Los precios mostrados incluyen tasas e impuestos, así que si ve algo en COP 52.300, es muy probable que sea porque ya está todo incluido. Reserve con anticipación: la oferta cierra el 3 de diciembre.

En todas las aerolíneas conviene entrar en el inicio de la oferta, cuando todavía hay asientos baratos. Intentar justo al amanecer o cuando anuncian el inicio, ya que a mediodía las mejores combinaciones suelen agotarse. LATAM, por ejemplo, tiene tarifas fluidas en fechas no pico, mientras Avianca pide viajar en enero–mayo 2026. Wingo y JetSMART incluyen sus fechas válidas justo en los módulos de compra, por lo que solo necesita presionar “Comprar ya” o “Buscar”.



Otra forma de no perderse nada es usar la app de cada aerolínea: ambas actualizan banners y notificaciones sobre vuelos en promoción. No hay que ingresar cupones: todos los precios ya aparecen con descuento, excepto en LATAM Pass, donde se selecciona la promoción en el módulo de compra de millas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

