En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EMERGENCIA SILVANIA
MISS UNIVERSO 2025
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ANTES DE LA NIEVE
GOLEADORES COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Fondo Nacional del Ahorro lanza feria para comprar vivienda usada en Colombia: fechas y horarios

Fondo Nacional del Ahorro lanza feria para comprar vivienda usada en Colombia: fechas y horarios

El FNA le financia hasta el 90% de su crédito de vivienda y ofrecen tasas de interés desde el 8.5% efectivo anual. Además, si está reportado en Datacrédito le pueden prestar si tiene paz y salvo.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 20 de nov, 2025
Comparta en:
Fondo Nacional del Ahorro lanza feria para comprar vivienda usada en Colombia: fechas y horarios
Fondo Nacional del Ahorro lanza feria para comprar vivienda usada en Colombia: fechas y horarios -
Getty Images - FNA

Publicidad

Publicidad

Publicidad