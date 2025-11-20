Fondo Nacional del Ahorro lanza feria para comprar vivienda usada en Colombia: fechas y horarios

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) pone en marcha la Semana de la Vivienda Usada, una iniciativa diseñada para los afiliados que buscan materializar la adquisición de propiedad habitacional en Colombia. El objetivo de este evento es facilitar la transición de la condición de "sueño a dueño" mediante el acceso a asesoría y beneficios específicos. Además, cabe resaltar que el FNA le presta para comprar vivienda aún si usted se encuentra reportado ante centrales de riesgo, como Datacrédito, esto siempre y cuando usted presente el paz y salvo de sus obligaciones.

Noticias Caracol le comparte cuáles son los puntos de atención disponibles, los documentos necesarios y las condiciones financieras que rigen la obtención de crédito hipotecario durante este periodo, conforme a la información proporcionada por la entidad.



La Semana de la Vivienda Usada FNA ofrece un espacio de encuentro para los afiliados interesados en la compra de propiedad de segunda mano. Durante el desarrollo de esta semana, los solicitantes reciben asesoría personalizada con la finalidad de gestionar la materialización de su proyecto de vivienda. La intención principal es que el proceso de solicitud y legalización del crédito resulte rápido y ágil para los participantes. Para garantizar la eficiencia del trámite, el Fondo Nacional del Ahorro ha dispuesto una serie de puntos de atención a nivel nacional.



¿Cuáles son los beneficios de la Semana de la Vivienda Usada del FNA?

La asistencia a la Semana de la Vivienda Usada está asociada a una serie de condiciones financieras y programas especiales que buscan favorecer la capacidad de compra de los afiliados. Estas condiciones incluyen:



Porcentaje de financiación: el FNA financia hasta el 90% del valor total de la vivienda objeto de la compra.

Tasas de interés: se ofrecen tasas de interés desde el 8.5% Efectivo Anual (EA).

Gestión de crédito: la entidad gestiona el crédito de manera oportuna.

Oferta inmobiliaria: existe una oferta inmobiliaria disponible para los afiliados.

Crédito conjunto: la modalidad de crédito conjunto permite a los solicitantes acceder a montos superiores al unirse a otra persona para la solicitud de crédito.

Además de las condiciones generales, el FNA mantiene programas dirigidos a grupos específicos de la población, asociados a tasas determinadas:



Generación FNA: este programa aplica condiciones para jóvenes cuyas edades se encuentran entre los 18 y los 28 años.

Vivienda Docente: este programa facilita una tasa preferencial para el crédito hipotecario destinado a docentes

Un aspecto fundamental en el proceso es la forma en que el Fondo Nacional del Ahorro determina el monto que aprueba para el crédito. La capacidad de préstamo no depende del puntaje o del valor acumulado en las cesantías. El proceso está basado en una evaluación detallada de la capacidad de pago y el endeudamiento del afiliado, en correlación con el ingreso mensual verificado. El monto final del crédito aprobado depende del valor disponible que resulta de la diferencia entre el ingreso mensual verificado y la suma de los gastos familiares y financieros que se identifican durante el análisis de crédito. Las condiciones de plazo y el sistema de amortización seleccionado por el afiliado (Pesos o UVR) también influyen en el monto aprobado.



Fechas y horarios de la Semana de la Vivienda Usada

La feria se desarrollará entre el 24 y el 29 de noviembre de 2025. Los horarios de atención serán:



Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sábado: 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

La feria se desarrollará en más de 15 ciudades del país. Algunos de los puntos de atención confirmados son:



Armenia: Calle 21 #16 - 30 – frente al Banco Popular, diagonal al Banco de la República, junto a Torre Colseguros. Barranquilla: Calle 93 # 47–131 – Cerca al SAO de la 93. Bogotá – Ángel: Calle 19 # 6-68 – Cerca al Edificio Bacatá. Bogotá – CNA: Calle 12 # 65–11 – Frente a Plaza Central, Zona Industrial. Bogotá – Soacha: Cra. 7 # 30B-139 – C.C. Gran Plaza Soacha, Local 2-218-A. Bogotá – Suba: Transversal 60 #128A-68 – Cerca al concesionario. Bucaramanga: Cra. 36 #51-48 – Barrio Cabecera, junto a Notaría Novena. Cali – Guadalupe: Cra. 56 No. 5-80 Av. Guadalupe – Cerca a la Plaza de Toros y McDonald’s. Cartagena: Calle Arsenal No. 8B-121 – Cerca al Centro de Convenciones. Cúcuta: Calle 12A #2E-48 – Barrio Quinta Vélez, cerca al C.C. Ventura. Tunja: Cra. 11 #21-87 – A cuatro cuadras del centro histórico. Ibagué: Calle 64 #7-24 – Cerca al C.C. Multicentro. Neiva: Calle 10 # 7A-33 Medellín: Cra. 55 No. 42-90, Locales 203-204 – Plaza La Libertad. Pereira: Calle 19 #6-48, Local 211 – C.C. Alcides Arévalo, a una cuadra de Plaza Bolívar. Santa Marta: Calle 22 #7-66 – Cerca a Olímpica y Porvenir. Villavicencio: Cra. 38 #20-66 – Diagonal a la Cámara de Comercio.

Canales de comunicación del Fondo Nacional del Ahorro

Para consultas, el FNA ofrece varias líneas telefónicas y correos electrónicos de contacto:



Teléfono de contacto en Bogotá: 601 307 7070.

Línea gratuita nacional: 01 8000 52 7070.

Línea celular: marcación gratuita al #289 para operadores Claro, Movistar o Tigo.

Línea de legalización: 01 8000 12 3362.

Línea de anticorrupción: 01 8000 112669 o 601 420 1686.

Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@fna.gov.co.

Entes de Control: entesdecontrol@fna.gov.co.

Inconvenientes con la legalizadora: se debe dirigir un comunicado al correo contactenos@fna.gov.co, informando de forma detallada los inconvenientes presentados.

Recuerde que para afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro se puede realizar mediante dos modalidades definidas por la entidad: traslado de cesantías y ahorro voluntario. Cada opción responde a condiciones específicas que determinan el procedimiento y los requisitos aplicables.



La primera modalidad consiste en trasladar las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Este proceso requiere que el interesado autorice el traslado desde el fondo en el que se encuentran actualmente sus cesantías. Para ello, se debe diligenciar el formulario correspondiente en el portal oficial o en una oficina física del Fondo Nacional del Ahorro. El trámite incluye la presentación del documento de identidad y la firma de la autorización para que la entidad reciba los recursos. Una vez completado el traslado, el afiliado queda vinculado y puede acceder a los productos de crédito y ahorro que ofrece la institución, siempre que cumpla con las condiciones establecidas.

La segunda modalidad es el ahorro voluntario. Esta opción está dirigida a personas que no tienen cesantías o que prefieren vincularse mediante aportes periódicos. El procedimiento inicia con el registro en la plataforma digital del Fondo Nacional del Ahorro, donde se solicita información personal y financiera. El interesado debe definir el monto y la frecuencia de los aportes, que pueden realizarse a través de medios electrónicos o en los canales autorizados. Después de la validación de los datos y la aceptación de la solicitud, se asigna una cuenta individual para el manejo del ahorro. Este mecanismo permite acumular recursos que posteriormente pueden destinarse a créditos para vivienda o educación, según las condiciones vigentes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL