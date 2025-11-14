SIC aprueba integración entre Tigo y Movistar: estas serían las condiciones

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confimó este viernes que aprobaba la integración entre Tigo y Movistar, dos de los operadores de telefonía móvil más importantes en Colombia. La entidad dio condicionamientos para la integración entre ambas compañías.

Las empresas firmaron el año pasado un acuerdo para crear una red compartida de acceso móvil con el fin de mejorar la calidad del servicio en más de 900 municipios de Colombia. Adicional a esta integración, el grupo Telefónica anunció en julio pasado un acuerdo no vinculante con el grupo Millicom, controlador de Tigo, para explorar una posible operación corporativa con respeto a los activos que ambos grupos tienen en Colombia, lo que implicaba la venta de las acciones del grupo español en Telefónica Colombia.



“Se trata de una operación de integración empresarial que consiste en que el accionista de Tigo (Millicom) adquirirá las acciones de movistar que implica que las dos compañías pasarán a ser parte del mismo grupo y dejaran de competir”, dijo la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Risinque.

Noticia en desarrollo...