Cayó el precio del dólar: así abrió la TRM este jueves, 10 de septiembre de 2026

El precio del dólar en Colombia volvió a registrar una caída este jueves 10 de septiembre de 2026. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia se ubicó en $3.099,48 por dólar, un nivel inferior al observado el miércoles y que confirma la tendencia bajista que ha marcado el comportamiento de la divisa durante las primeras jornadas de septiembre. Esta TRM representa una disminución de $16,99 frente a la tasa vigente el miércoles 9 de septiembre, cuando se ubicó en $3.116,47.

La caída se suma a la observada en la jornada anterior. El miércoles, la TRM había descendido $9,61 respecto al martes 8 de septiembre, cuando el indicador alcanzó los $3.126,08 por dólar. Con el dato de este 10 de septiembre, el mercado cambiario colombiano completa varias sesiones consecutivas con descensos en la cotización oficial de la moneda estadounidense. La tasa actual también se encuentra por debajo de los registros vistos durante la primera semana del mes.



Cómo se ha comportado el precio del dólar en septiembre

El desempeño del dólar durante septiembre ha estado marcado por una tendencia descendente. El mes comenzó con una TRM de $3.213,97 el 1 de septiembre y, para el 10 de septiembre, la tasa descendió hasta $3.099,48. Esto significa que en los primeros diez días del mes el indicador ha retrocedido $114,49, equivalente a una variación de-3,56%. El recorrido de la TRM durante septiembre muestra la magnitud del ajuste:



1 de septiembre: $3.213,97

2 de septiembre: $3.184,00

3 de septiembre: $3.140,55

4 de septiembre: $3.141,36

8 de septiembre: $3.126,08

9 de septiembre: $3.116,47

10 de septiembre: $3.099,48

De acuerdo con los registros históricos de septiembre, el valor más alto del mes continúa siendo el del 1 de septiembre, mientras que el mínimo corresponde justamente a la TRM vigente este 10 de septiembre.



Precio del dólar en casas de cambio

Las cotizaciones muestran diferencias entre ciudades. Cúcuta registra el menor spread, con una diferencia de $45 entre el precio de compra y venta, mientras que Cartagena presenta el mayor margen, con $200. Bogotá, por su parte, reporta una compra promedio de $3.160 y una venta de $3.240 por dólar:



Ciudad Compra (COP) Venta (COP) Spread (COP)

Bogotá $3.160 $3.240 $80 Cali $3.150 $3.325 $175 Cartagena $3.050 $3.250 $200 Cúcuta $3.180 $3.225 $45 Medellín $3.071 $3.203 $132 Pereira $3.150 $3.250 $100

¿Qué esperar del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, director de negocios de la fintech Global66, explicó que durante la semana del 7 al 11 de septiembre el foco de los mercados estará puesto en los datos de inflación, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Según señaló, el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, programado para el viernes, será la referencia más importante para los inversionistas porque se conocerá pocos días antes de la reunión de la Reserva Federal prevista para el 16 de septiembre.

El experto también advirtió que la situación en Medio Oriente sigue siendo un factor clave para los mercados internacionales. En su opinión, mientras el petróleo continúe en niveles altos, cualquier aumento de las tensiones en esa región podría generar nuevas presiones sobre la inflación mundial y fortalecer al dólar frente a otras monedas. Frente a los escenarios que podrían presentarse, Lama indicó que el panorama sería positivo para las monedas emergentes si la inflación en Estados Unidos resulta menor a la esperada. En ese caso, disminuirían las expectativas de nuevas alzas en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y el dólar podría perder algo de fuerza. Bajo ese contexto, la tasa de cambio en Colombia podría moverse en un rango de entre $3.080 y $3.110 por dólar.



Por el contrario, si el dato de inflación estadounidense supera las previsiones del mercado, aumentaría la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria más estricta. A esto se sumaría un eventual incremento de las tensiones en Medio Oriente que mantenga elevados los precios del petróleo. De ocurrir ese escenario, el dólar podría recuperar terreno y la tasa de cambio en Colombia podría ubicarse nuevamente entre los $3.200 y $3.250 por dólar, concluyó el analista de Global66.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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