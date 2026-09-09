Señalamientos contra Jaime Andrés Beltrán en debate de moción de censura: ¿qué dijo el ministro?

“Mentiroso”: así tildaron los senadores del Pacto Histórico y otras bancadas a Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, citado a moción de censura porque a pocos días de haberse posesionado en el cargo, se fue de viaje a Santa Marta con su familia mientras el país enfrentaba una de sus peores tragedias por el terremoto del 10 de agosto. Todos dijeron que debía abandonar el cargo. La votación para definir si se aplica dicha figura será el 15 de septiembre, a las 3 de la tarde, en la plenaria del Senado. (Lea también: Minvivienda se disculpa tras polémica por viaje a Santa Marta en medio de emergencia por terremoto)



El senador Cristian Kevin Gómez, primero en intervenir, aseguró que el funcionario “tiene que irse de su cargo porque abandonó al país en medio de una de sus peores tragedias” porque “a tres días de haberse posesionado en el cargo le dio por irse de vacaciones”. Agregó que es un “ministro indolente y vago, (que) también ha mentido sistemáticamente al país”. Según él, en Santa Marta fue al matrimonio de Feizar Arnulfo Sanabria, alias Bulldozer, “acusado de administrar una empresa paralela que atendía contratistas cuando usted era alcalde de Bucaramanga”. Añadió que durante ese viaje solo “trabajó una hora y tres días de descanso” y sostuvo que el Plan Milagro no existe y “no hay recursos asignados” para atender la emergencia por el sismo.

El senador Jorge Alejandro Ocampo reiteró que “el ministro de Vivienda es una persona mentirosa, que carece de rectitud y no debería estar encargada del Ministerio de Vivienda y menos de la reconstrucción”, señalando que el hecho de “que uno utilice a su familia para mentir lo hace ser un mal padre y un mal esposo”. “Mientras el ministro estaba en una choza cubriéndose del sol en la playa, a esa misma hora llovía en el Valle del Cauca, en el Chocó y el Eje Cafetero. Según el Ideam, ese día hubo hasta tormentas eléctricas, pero el señor de la reconstrucción estaba de paseo”.

Por su parte, Deisy Johana Osorio aseguró que Jaime Andrés Beltrán “se ha ganado el premio de protagonizar el primer gran escándalo de este Gobierno” y “pasará a la historia como el ministro más indolente”, mientras que el congresista Álex Xavier Flórez expresó que el alto funcionario “es la representación viva de lo que es un pastorcito mentiroso”. Diana Carolina Corcho dijo que “pareciera que el Ministerio de Vivienda siguiera de vacaciones” porque “ya deberían estar los actos administrativos, decretos, resoluciones para poder viabilizar los estudios fiscales y financieros”, asegurando que “obras por impuestos han sido fallidas”, cuestionando el acuerdo al que se llegó con el sector privado.



“¿Este episodio es suficiente para sacar del cargo a un ministro?”

Gustavo Adolfo Moreno, senador de la Alianza Verde, fue uno de los que habló a favor de Jaime Andrés Beltrán. “No vengo a defender una fotografía”, dijo, “vengo a defender algo más serio”, agregó. “¿Fue un momento inoportuno? Sí, fue un momento inoportuno”, expresó, recalcando que el ministro de Vivienda se disculpó. De acuerdo con el congresista, el debate que se debería estar dando es de “cuánta plata necesita la reconstrucción, de dónde va a salir la plata, cuándo comienzan las obras, cuántas se van a recuperar”.



Hernán Darío Cadavid, del Centro Democrático, cuestionó que le hicieran “una evaluación a toda la vida pública del ministro. Creo que empezaron bastante mal confundiendo los propósitos y el alcance de una moción de censura”, recalcando que el funcionario reconoció su error y subrayando que “no abandonó el cargo”. En un sentido similar se expresó Leonardo Gallego, del Partido Liberal, quien señaló de “vergüenza y es una tristeza que hayan acudido a esta tragedia y al único reproche que pudieron endilgar a la actuación de un ministro para convertir esto en un show mediático”. Reclamó, además, “ni una propuesta le ofrecieron al país”.



Desde Cambio Radical, Nelson Javier López se declaró “asombrado con la doble moral de los proponentes de esta moción, que lo único que busca es torpedear el trabajo arduo que adelanta el ministro”, y se preguntó “dónde estuvo esta preocupación cuando en años anteriores se inundó y el gobierno fue hasta diez días después y nadie se manifestó”. Defendió el “compromiso de trabajo” de Jaime Andrés Beltrán. Entretanto, Juan Carlos García, del Partido Conservador, consideró que la moción de censura parecía más “un juicio personal, ético y moral que no debe trascender en el Congreso de la República”. María Irma Noreña, del Partido de la U, dijo que en su bancada sí se han sentido acompañados por el Gobierno. Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, consideró que lo que se busca es “una moción del humo” porque el Ministerio de Vivienda tenía el programa Mi Casa ya “y el Pacto Histórico lo reemplazó por el programa de mi casa nunca”.



“No llegamos diez días después”

Cuando llegó su turno, Jaime Andrés Beltrán manifestó que veía la moción de censura como “una oportunidad de contarle al país lo que está pasando”, y reiteró que “si alguien se sintió ofendido, mil disculpas”. Sin embargo, dijo que no lamentaba “que me hayan tomado una foto con mi esposa y con mis hijos, y no con unas prostitutas y borrachos en un lugar que no debía estar, porque la foto es con mi esposa al lado, la foto es con mis hijos sentados y la foto es con el celular trabajando con el equipo”. “Condenan la familia, pero hacen silencio ante las atrocidades que hacen a escondidas”, añadió. (Lea también: Duras críticas a Minvivienda por viaje en medio de la emergencia por terremoto: esto respondió)

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Sobre lo que dijeron en el debate, el ministro aseguró que “de once intervenciones solo uno hizo propuestas” y “el país no está esperando una moción de censura, está esperando cuáles son las propuestas de los senadores para la reconstrucción de nuestro país”. Sostuvo que la reconstrucción del país “empezó el 10 de agosto” y “no llegamos diez días después”.

Por otro lado, sobre la ayuda del sector privado, dijo: “¿Saben por qué nos tocó levantar la mano para pedirle apoyo al sector privado? Porque la olla la dejaron raspada, porque cada uno de los ministerios los dejaron completamente pelados, no había recursos”. Pero ahora, afirmó “tenemos más de 2 billones (…) y no público, sino de manera privada”. Recalcó que hay “16 departamentos afectados, esa es la mitad del país”, y “nos están pidiendo que en cuatro semanas hagamos lo que no hicieron en cuatro años”. Pero “la reconstrucción no se trata simplemente de levantar viviendas, se trata de garantizar que la normatividad se cumpla”.

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