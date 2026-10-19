¿A cómo está el dólar hoy en Colombia? Precio de la TRM este 19 de octubre de 2026

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial para este lunes 19 de octubre de 2026 se ubicó en $3.173,67 pesos colombianos por dólar estadounidense. Esta tasa, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mantiene la vigencia fijada desde el sábado 17 de octubre.



Con una variación ligera de +$4,21 pesos frente a la TRM del viernes 16 de octubre, la divisa continúa mostrando una marcada tendencia a la baja en el acumulado anual.

¿Qué es la TRM y por qué es importante para la economía nacional?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el indicador oficial que expresa la cantidad de pesos colombianos requeridos para comprar un dólar estadounidense. Se calcula como el promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros (bancos, corporaciones financieras y comisionistas de bolsa) durante la jornada hábil.

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Su importancia radica en que sirve como referencia económica clave para el país:



Comercio Exterior e Importaciones: determina los costos de insumos, alimentos, tecnología y maquinaria importados. Una TRM más baja favorece el poder adquisitivo de los consumidores y reduce presiones inflacionarias.

determina los costos de insumos, alimentos, tecnología y maquinaria importados. Una TRM más baja favorece el poder adquisitivo de los consumidores y reduce presiones inflacionarias. Exportaciones: define la cantidad de pesos que reciben los sectores exportadores (como el cafetero, petrolero o floricultor) por cada dólar vendido al exterior.

define la cantidad de pesos que reciben los sectores exportadores (como el cafetero, petrolero o floricultor) por cada dólar vendido al exterior. Deuda Pública y Finanzas: afecta directamente el costo del servicio de la deuda externa nacional y de los compromisos corporativos asumidos en moneda extranjera.

Comportamiento Reciente del Dólar

El mercado cambiario refleja una fase de estabilización en la franja de los $3.170 - $3.200 pesos. Al comparar con el mismo periodo del año anterior, la moneda estadounidense ha acumulado una caída superior al 16,6%, lo que representa un descenso de más de $630 pesos en la cotización oficial. La tranquilidad en los mercados internacionales y la dinámica de flujos de capitales han respaldado la firmeza de la divisa local durante las últimas semanas.



Precios del Dólar en Casas de Cambio por Ciudades

El mercado no regulado o minorista (casas de cambio) opera bajo oferta y demanda independiente a la TRM. En las principales ciudades del país, los promedios de compra y venta se registran así:



Ciudad Precio promedio compra Precio promedio venta Bogotá D.C. $3.177 - $3.200 $3.260 - $3.288 Medellín $3.072 - $3.080 $3.186 - $3.200 Cali $3.075 - $3.150 $3.305 Cartagena $3.150 $3.380 Cúcuta $3.200 $3.255

Cabe destacar que los precios en casas de cambio varían según la entidad, ubicación y volumen de la transacción.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.