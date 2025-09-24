Las vacantes de empleo del Sena en Bogotá con salarios de hasta 3,5 millones de pesos

El mercado laboral en Bogotá se mantiene dinámico y competitivo, y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se ha convertido en una de las principales plataformas para conectar talento con oportunidades. Actualmente, se encuentran disponibles 251 vacantes en la capital con sueldos que oscilan entre $3.000.001 y $3.500.000, dirigidas a perfiles variados que van desde la salud y la ingeniería hasta el sector comercial y financiero.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A continuación, un recorrido por los empleos más destacados, sus condiciones y las fechas de cierre de las convocatorias.

Oportunidades en áreas de coordinación y supervisión

Uno de los cargos más atractivos de esta convocatoria es el de Coordinador HSEQ, que ofrece contrato fijo y un salario entre $3.000.001 y $3.500.000. La vacante exige 36 meses de experiencia y está abierta hasta el 30 de septiembre de 2025.

En el sector industrial, destacan cargos como Supervisor de control de calidad en fabricación de plástico y caucho, con una vacante, y Supervisor de planta de producción, con tres plazas disponibles. Ambos requieren al menos 12 meses de experiencia y ofrecen contratos fijos o por obra. También figura el puesto de Supervisor de mecánica y mantenimiento automotor, que exige 24 meses de experiencia y ofrece contrato indefinido.



El área comercial: el sector con más vacantes

El comercio lidera la lista de empleos disponibles en Bogotá. El cargo de Asesor comercial aparece en varias convocatorias con distintos tipos de contrato. La más amplia ofrece 100 vacantes con contrato indefinido, seis meses de experiencia y salario competitivo. Esta oferta estará abierta hasta el 7 de noviembre de 2025.

Adicionalmente, existen convocatorias más específicas para este cargo: desde contratos por obra con entre 1 y 10 vacantes, hasta plazas que requieren de 3 a 24 meses de experiencia. Estas variaciones muestran la alta demanda del sector y las múltiples posibilidades para quienes buscan emplearse en ventas.



Salud y servicios

El sector salud también hace parte de la convocatoria del SENA. La vacante de Médico general ofrece contrato por prestación de servicios, con un sueldo de hasta $3,5 millones. Solo exige cuatro meses de experiencia, lo que abre la puerta a profesionales recién graduados. Actualmente hay dos plazas abiertas y el cierre de postulaciones está programado para el 30 de septiembre de 2025.



Ingeniería y tecnología

Para profesionales en ciencias aplicadas, el SENA incluye vacantes como Ingeniero de alimentos, con 14 plazas y contrato por prestación de servicios. Se requiere un mínimo de 24 meses de experiencia y la convocatoria estará abierta hasta el 25 de septiembre de 2025.



También resalta el cargo de Analista de sistemas de información comercial, que demanda dos años de experiencia y ofrece contrato indefinido. Aunque solo hay una vacante, la oferta resulta atractiva para profesionales con formación tecnológica.

Publicidad

Los perfiles técnicos también tienen espacio en esta convocatoria. Cargos como Técnico de mecatrónica, Técnico de aire acondicionado y refrigeración y Mecánico automotor requieren entre 12 y 24 meses de experiencia, con contratos fijos y salarios competitivos.



Finanzas y administración

El área financiera ofrece oportunidades para distintos niveles de experiencia. Por un lado, el cargo de Asesor financiero no exige experiencia previa, lo que lo convierte en una excelente opción para recién egresados. Cuenta con 50 vacantes, contrato por prestación de servicios y cierre el 30 de septiembre de 2025.

Para perfiles con mayor trayectoria, hay vacantes como Auditor financiero, con contrato indefinido y 24 meses de experiencia requerida; Contador, con 10 vacantes bajo contrato fijo; y Asistente bilingüe, con un salario en la misma franja. Estos empleos están diseñados para profesionales con formación especializada que buscan estabilidad y proyección.



Oficios técnicos y de mantenimiento

El listado también incluye oficios esenciales como el de Fontanero, con tres vacantes y contrato de prestación de servicios, que exige 24 meses de experiencia. Estas posiciones muestran cómo los oficios técnicos siguen siendo altamente valorados en el mercado laboral.



¿Cuáles son los requisitos para aplicar?

Todas las vacantes publicadas son presenciales en Bogotá, sin opción de teletrabajo. Las fechas de cierre varían según el cargo, pero la mayoría expira entre el 25 de septiembre y el 11 de octubre de 2025.

Publicidad

El número de postulaciones también refleja el nivel de competencia: mientras algunas vacantes ya superan las 100 aplicaciones, otras, como la de Técnico en aire acondicionado y refrigeración, aún no registran postulantes, lo que puede representar una ventaja para quienes apliquen en los próximos días.

Con estas 251 vacantes, el SENA reafirma su papel como puente entre el talento y las empresas que buscan fortalecer sus equipos. La variedad de cargos, la competitividad salarial y la posibilidad de aplicar a diferentes tipos de contrato hacen de esta convocatoria una oportunidad clave para quienes desean estabilidad laboral y un ingreso superior al promedio en la capital del país. Para conocer más detalles de clic aquí.

CAMILA RAMOS

NOTICIAS CARACOL