Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, jueves 8 de enero de 2026, en Colombia: sube la TRM

Precio del dólar hoy, jueves 8 de enero de 2026, en Colombia: sube la TRM

En las últimas semanas, el dólar superó en diciembre la barrera de los $3.800, e incluso llegó a cotizarse por encima de los $3.870. Le contamos cómo se cotiza la moneda en casas de cambio en Colombia.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 8 de ene, 2026
Getty Images

El precio oficial del dólar en Colombia inició la jornada de este jueves 8 de enero con un movimiento alcista. La TRM establecida para hoy quedó en $3.748,83, lo que representa un incremento de $18,57 frente a la cotización del miércoles 7 de enero, cuando se ubicó en $3.730,26.

Durante los primeros días de enero, el mercado cambiario ha mostrado variaciones constantes. El martes 6 de enero, la TRM se ubicó en $3.770,03, mientras que el lunes 5 de enero alcanzó los $3.790,77. En comparación con estas cifras, el valor actual representa una reducción cercana a los 60 pesos en apenas dos días, reflejando una menor presión alcista en el mercado.

Durante diciembre, la TRM presentó una tendencia ligeramente alcista, rompiendo una racha de apreciación que había mantenido el peso durante todo el año. El mes comenzó el lunes 1 de diciembre en 3.744,43 pesos por dólar y finalizó el miércoles 31 de diciembre en 3.757,08.

Si bien esa variación aparente —una diferencia de apenas 12,65 pesos— retrata un incremento de apenas 0,34%, su lectura en conjunto con otros datos revela una ligera reversión de tendencia. El promedio mensual de la TRM se situó en 3.791,47 COP, un nivel que muestra cómo por momentos de diciembre el dólar alcanzó valores bastante superiores. De hecho, el máximo del mes se registró el 19 de diciembre, con un valor de 3.874,71 pesos.

Precio del dólar en casas de cambio este 7 de enero de 2026

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este martes 6 de enero de 2026, los valores promedio son los siguientes:

  • Bogotá: compra $3.740 – venta $3.850
  • Medellín: compra $3.620 – venta $3.770
  • Cali: compra $3.650 – venta $3.820
  • Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980
  • Cúcuta: compra $3.730 – venta $3.790
  • Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

¿Cuál es la perspectiva del dólar a corto plazo?

Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, explicó que "esta semana estará marcada por una agenda macroeconómica cargada en Estados Unidos, especialmente en materia de empleo y actividad, lo que permitirá al mercado actualizar su lectura sobre el ritmo de desaceleración económica y validar las expectativas de nuevos recortes de tasas durante el primer trimestre. A nivel regional, la atención se centrará en los datos de inflación en Colombia, que serán claves para anticipar el sesgo de política monetaria y su impacto en las monedas locales, en un contexto donde la liquidez global continúa siendo un factor determinante para los flujos hacia mercados emergentes".

Agregó: "En un escenario favorable, donde los datos de empleo en EE. UU. confirmen una desaceleración y las cifras de inflación en la región sigan mostrando señales de convergencia, el dólar debería retomar su tendencia bajista. En este contexto, los flujos hacia activos de riesgo y commodities se mantendrían firmes, reforzando la apreciación de las monedas latinoamericanas. Bajo este escenario, el USD/COP tendría espacio para retomar su movimiento bajista hacia la zona de $3.700, en línea con un entorno de mayor apetito por riesgo global".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

