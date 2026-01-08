En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Precio del bolívar venezolano hoy, jueves 8 de enero de 2026, tras captura de Nicolás Maduro

Precio del bolívar venezolano hoy, jueves 8 de enero de 2026, tras captura de Nicolás Maduro

La moneda venezolana sigue subiendo este jueves, en medio del impacto económico y político generado tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 8 de ene, 2026
Precio del bolívar venezolano hoy, jueves 8 de enero de 2026, tras captura de Nicolás Maduro
La moneda venezolana sigue subiendo este jueves, en medio del impacto económico y político. -
Getty Images

El bolívar venezolano continuó su tendencia de depreciación frente al dólar estadounidense este jueves 8 de enero de 2026, según la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV). La cotización promedio ponderada de la moneda local frente al dólar cerró en 321,0323 bolívares por dólar (Bs/USD), lo que representa un aumento respecto al tipo de cambio del día anterior.

Durante la jornada del miércoles 7 de enero, la tasa oficial estuvo en torno a 311,88 bolívares por dólar, con lo cual ya se venía registrando un impulso al alza de la moneda estadounidense frente al bolívar. La aceleración de esta tendencia se remonta a los días previos, cuando el tipo de cambio oficial del 6 de enero se ubicó en 308,15 Bs/USD, superando cifras observadas a comienzos de año y reflejando una tendencia prolongada de ajuste en los mercados oficiales.

Para entender lo que significa ese precio del bolívar en términos prácticos, le presentamos la conversión básica del bolívar a dólar. En primer lugar, si 1 USD = 308,1546 Bs, entonces 1 Bs = 0,003245 USD. Esta relación es consistente con calculadoras de referencia que muestran que Bs 1 USD 0,003245 a la tasa BCV de hoy.

Tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV este 8 de enero

MonedaSímboloTasa BCV
EuroEUR375,30923096
YuanCNY45,92605361
Lira TurcaTRY7,45962217
RubloRUB3,98248256

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD)

FechaBancoCompraVenta
05/01/2026Banco Nacional de Crédito (BNC)305,9873307,5390
05/01/2026Banco Mercantil307,7462308,0983
05/01/2026N58 Banco Digital309,8134310,2111
05/01/2026Banco Exterior305,6331
05/01/2026BBVA Provincial306,2750308,9214
05/01/2026Otras Instituciones307,7860311,7110

Trump afirma que EE. UU. podría mantener durante años el control de Venezuela

Estados Unidos podría mantener durante años el control de Venezuela y de su petróleo, afirmó Donald Trump en una entrevista publicada el jueves por el New York Times, en la que el presidente celebró la "muy buena sintonía" con el gobierno interino en Caracas.

Fuerzas estadounidenses lanzaron el 3 de enero un ataque en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro, a quien se llevaron junto a su esposa Cilia Flores a Nueva York, bajo acusaciones de narcotráfico.

"Solo el tiempo lo dirá", declaró Trump cuando el New York Times le preguntó por cuánto tiempo pretende Estados Unidos mantener el control de Venezuela. Y cuando se le pidió precisar si hablaba de tres meses, seis meses o un año, Trump respondió: "Diría que mucho más".

La operación estadounidense, que incluyó comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval, dejó 100 muertos e hirió a Maduro y su esposa, aseguró le miércoles el poderoso ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, aumentando así el balance de víctimas conocido hasta ahora.

En este marco, la administración de Trump ha declarado abiertamente que Estados Unidos dictará decisiones al gobierno interino venezolano, a cargo de Delcy Rodríguez, y que controlará las ventas de petróleo del país de manera indefinida.

"Obviamente, en este momento tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela", aseguró el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

AFP
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co

