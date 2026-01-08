Precio del bolívar venezolano hoy, jueves 8 de enero de 2026, tras captura de Nicolás Maduro

El bolívar venezolano continuó su tendencia de depreciación frente al dólar estadounidense este jueves 8 de enero de 2026, según la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV). La cotización promedio ponderada de la moneda local frente al dólar cerró en 321,0323 bolívares por dólar (Bs/USD), lo que representa un aumento respecto al tipo de cambio del día anterior.

Durante la jornada del miércoles 7 de enero, la tasa oficial estuvo en torno a 311,88 bolívares por dólar, con lo cual ya se venía registrando un impulso al alza de la moneda estadounidense frente al bolívar. La aceleración de esta tendencia se remonta a los días previos, cuando el tipo de cambio oficial del 6 de enero se ubicó en 308,15 Bs/USD, superando cifras observadas a comienzos de año y reflejando una tendencia prolongada de ajuste en los mercados oficiales.

Para entender lo que significa ese precio del bolívar en términos prácticos, le presentamos la conversión básica del bolívar a dólar. En primer lugar, si 1 USD = 308,1546 Bs, entonces 1 Bs = 0,003245 USD. Esta relación es consistente con calculadoras de referencia que muestran que Bs 1 USD 0,003245 a la tasa BCV de hoy.



Tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV este 8 de enero

Moneda Símbolo Tasa BCV Euro EUR 375,30923096 Yuan CNY 45,92605361 Lira Turca TRY 7,45962217 Rublo RUB 3,98248256

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD)

Fecha Banco Compra Venta 05/01/2026 Banco Nacional de Crédito (BNC) 305,9873 307,5390 05/01/2026 Banco Mercantil 307,7462 308,0983 05/01/2026 N58 Banco Digital 309,8134 310,2111 05/01/2026 Banco Exterior 305,6331 — 05/01/2026 BBVA Provincial 306,2750 308,9214 05/01/2026 Otras Instituciones 307,7860 311,7110

Trump afirma que EE. UU. podría mantener durante años el control de Venezuela

Estados Unidos podría mantener durante años el control de Venezuela y de su petróleo, afirmó Donald Trump en una entrevista publicada el jueves por el New York Times, en la que el presidente celebró la "muy buena sintonía" con el gobierno interino en Caracas.



Fuerzas estadounidenses lanzaron el 3 de enero un ataque en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro, a quien se llevaron junto a su esposa Cilia Flores a Nueva York, bajo acusaciones de narcotráfico.



"Solo el tiempo lo dirá", declaró Trump cuando el New York Times le preguntó por cuánto tiempo pretende Estados Unidos mantener el control de Venezuela. Y cuando se le pidió precisar si hablaba de tres meses, seis meses o un año, Trump respondió: "Diría que mucho más".

La operación estadounidense, que incluyó comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval, dejó 100 muertos e hirió a Maduro y su esposa, aseguró le miércoles el poderoso ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, aumentando así el balance de víctimas conocido hasta ahora.

En este marco, la administración de Trump ha declarado abiertamente que Estados Unidos dictará decisiones al gobierno interino venezolano, a cargo de Delcy Rodríguez, y que controlará las ventas de petróleo del país de manera indefinida.

"Obviamente, en este momento tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela", aseguró el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

