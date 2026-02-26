¿Le negaron un crédito? Paso a paso para consultar gratis si está reportado en Datacrédito en 2026

En Colombia, las centrales de riesgo cumplen un papel clave en el sistema financiero. Una de las más conocidas es Datacrédito, entidad que recopila información sobre el comportamiento de pago de personas y empresas. Aunque muchas veces se asocia el término "estar reportado" con tener problemas financieros, lo cierto es que todas las personas que han adquirido algún producto a crédito, abierto una cuenta bancaria o contratado servicios financiados figuran en estas bases de datos, ya sea con reportes positivos o negativos.

El historial crediticio no es más que un registro detallado de la relación que un ciudadano ha tenido con entidades financieras, cooperativas, almacenes de cadena, empresas de telecomunicaciones y otros proveedores que otorgan crédito o permiten pagos a plazos. Allí se consigna si las obligaciones se pagaron a tiempo, si hubo retrasos o si existe alguna deuda pendiente.

Figurar en una central de riesgo no implica automáticamente una calificación desfavorable, pues el "reporte" puede ser positivo cuando la persona cumple de manera puntual con sus pagos y mantiene un manejo responsable de sus productos financieros, lo que podría fortalecer el perfil ante bancos y otras entidades. Por el contrario, los reportes negativos se generan cuando hay mora en el pago de una obligación, incumplimiento de acuerdos o procesos de cobro por deudas vencidas, que es lo que sí pueden afectar la posibilidad de acceder a nuevos créditos.



¿Cómo consultar gratis el historial crediticio en Datacrédito?

La legislación colombiana reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a su información financiera sin costo. Esta consulta puede realizarse una vez al mes de forma gratuita a través de plataformas autorizadas, como Mi Datacrédito. El proceso es digital y requiere un registro previo. Los pasos generales son los siguientes:



Acceder al sitio web oficial: www.midatacredito.com. Seleccionar la opción "Consultar gratis". Ingresar el tipo de documento (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, etc.). Digitar el número de identificación. Completar los campos con nombre, apellidos, correo electrónico y número de celular. Crear una contraseña segura que incluya letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Aceptar los términos y condiciones del servicio. El sistema enviará un código de verificación al correo electrónico o al número de celular registrado. Ingresar el código en la plataforma para validar la cuenta. Una vez registrado, el usuario podrá acceder a su perfil en Mi Datacrédito.

En el perfil se encuentra un resumen general del historial crediticio, incluyendo reportes positivos y negativos, cuentas abiertas y cerradas, y el comportamiento de pago. Si al revisar el historial aparece una anotación negativa, el primer paso es verificar si la deuda existe y si los datos son correctos. En caso de que la obligación esté pendiente, la alternativa más directa es ponerse al día con la entidad que realizó el reporte, por eso es recomendable solicitar un comprobante de pago y conservarlo como soporte.



¿Qué información aparece en el reporte?

El informe crediticio incluye varios apartados. Entre ellos:



Obligaciones activas: créditos, tarjetas o servicios que aún están en curso.

Productos cerrados: cuentas o préstamos ya cancelados.

Historial de pagos: registro de cumplimiento o retrasos en cada periodo.

Reportes negativos: información sobre deudas en mora o procesos de cobro.

Reportes positivos: evidencia de pagos oportunos y cierre adecuado de productos.

Contar con esta información resulta útil no solo para quienes planean solicitar un crédito, sino también para quienes desean tener un control más claro de sus finanzas.



¿Cómo funciona el proyecto de ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0?

Actualmente, en el Congreso de la República se tramita un proyecto de ley, conocido como Borrón y Cuenta Nueva 2.0 que buscaría ofrecer una nueva oportunidad a millones de ciudadanos que han sido reportados negativamente en centrales de riesgo como Datacrédito, TransUnion y Cifin. Esta propuesta establece que quienes paguen sus deudas dentro del año siguiente a la promulgación de la ley podrán solicitar la eliminación de sus reportes negativos en un plazo máximo de dos meses. Además, quienes hayan saldado sus obligaciones antes de la entrada en vigor de la norma también podrán acogerse al beneficio de forma inmediata.



"La ley establece una amnistía para los deudores morosos que paguen sus obligaciones durante el periodo de vigencia, ofreciéndoles la posibilidad de eliminar los reportes negativos en las centrales de riesgo. Con esta medida se pretende impulsar la inclusión financiera y facilitar el regreso de miles de colombianos al sistema, de manera que puedan acceder nuevamente a créditos servicios y oportunidad que hoy les están vedados por un historial adverso", se lee en el proyecto de ley, el cual está en proceso de aprobación.

