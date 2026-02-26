Bancolombia dio nuevo reporte sobre el estado de sus canales digitales este 26 de febrero

A las 11:37 de la mañana de este jueves 26 de febrero de 2026, Bancolombia entregó un nuevo balance sobre la disponibilidad de sus canales digitales, en medio de una de las contingencias tecnológicas más prolongadas y complejas que ha enfrentado la entidad. El comunicado oficial compartido por el banco señala que todos los servicios ya están disponibles para clientes personas y empresas.

Servicios de Bancolombia ya están funcionando, confirma el banco

El mensaje indica que la App Mi Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas, la Sucursal Virtual Empresas, la Sucursal Virtual Negocios, las filiales del exterior, Host to Host y Sebra se encuentran operando, además de cajeros, corresponsales y sucursales presenciales.

Todos nuestros servicios para nuestros clientes personas (App Mi Bancolombia, Sucursal Virtual Personas) y empresariales (Sucursal Virtual Empresas, Sucursal Virtual Negocios, Sucursal Filiales del Exterior App Negocios, Host to Host y Sebra) se… — Bancolombia (@Bancolombia) February 26, 2026

¿Qué pasó con Bancolombia hoy?

De acuerdo con Bancolombia, la interrupción se originó en una actualización de infraestructura que no salió según lo planificado, lo que obligó a revertir cambios y ejecutar maniobras adicionales para recuperar la estabilidad de los sistemas. La entidad explicó que el proceso técnico sigue en curso y que algunas funciones pueden tardar en normalizarse. En su comunicación oficial, el banco pidió tener en cuenta dos puntos clave:



El detalle de las transacciones realizadas en oficinas puede tardar en actualizarse.

Si un cliente resultó afectado, las compensaciones económicas se harán de forma automática y se verán reflejadas en los próximos días como abono en la cuenta.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL