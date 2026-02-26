Denuncian desaparición de Ana Guetío, candidata a la Cámara Especial por la Paz, en el Cauca

El equipo de comunicaciones de la candidata a la Cámara Especial por la Paz Ana Guetío denunció en las últimas horas la desaparición de la aspirante. Según el comunicado, la última ubicación que se conoció de la candidata fue en el corregimiento de Pandiguando, municipio de El Tambo, Cauca.



“Al momento de su desaparición, Ana Guetio se encontraba adelantando su agenda pública en el marco del cierre de su campaña política en los departamentos de Nariño y Cauca. Sobre las 6:30 de la tarde de este 25 de febrero, la candidata llegó al corregimiento de Pandiguando, jurisdicción del municipio de El Tambo, Cauca, donde desarrolló un encuentro ciudadano con los habitantes de la zona”, manifestó el equipo de comunicaciones de Ana Guetio.



La comunicación que tuvo Ana Guetío antes de desaparecer

Además, el equipo explicó que la última vez que se comunicó con la candidata fue sobre las 8:40 de la noche del miércoles: “Desde ese momento se perdió todo rastro de ella, cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca”.

Agregó el comunicado que “ante esta grave situación, solicitamos de manera urgente a quienes tengan información sobre su paradero, a las autoridades competentes y a las organizaciones defensoras de derechos humanos, activar todos los mecanismos necesarios para garantizar su pronta liberación y su regreso con vida. Reiteramos el llamado urgente a respetar su vida y la integridad de su equipo de trabajo, quienes la han acompañado durante todo el recorrido territorial”.



¿Cómo denunciar secuestro en Colombia?

En Colombia, la denuncia de un secuestro es un procedimiento urgente que debe realizarse de inmediato para activar los protocolos de búsqueda y protección. La persona que tenga conocimiento del hecho debe comunicarse primero con la línea de emergencia 123, el canal más rápido para alertar a las autoridades. También puede acudir directamente a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional o al Gaula, unidad especializada en la lucha contra el secuestro y la extorsión.

Al presentar la denuncia, es fundamental aportar toda la información disponible: datos de la víctima, circunstancias de tiempo, modo y lugar, posibles responsables y cualquier detalle que pueda ayudar en la investigación. La Fiscalía exige que la denuncia sea clara y precisa, pues esto facilita la reacción inmediata de los organismos de seguridad.



El Ministerio de Justicia recuerda que el secuestro es un delito contra la libertad individual y puede ser de tipo simple o extorsivo. En ambos casos, la denuncia es obligatoria para quienes tengan conocimiento, salvo excepciones legales relacionadas con vínculos familiares cercanos.



En conclusión, denunciar un secuestro en Colombia implica actuar rápido, usar los canales oficiales y entregar información detallada. De esta manera, se incrementan las posibilidades de rescatar a la víctima y judicializar a los responsables.

