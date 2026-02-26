Resultados Caribeña Día, último sorteo del jueves 26 de febrero de 2026: números ganadores

Este 26 de febrero de 2026 se lleva a cabo una nueva edición del sorteo La Caribeña Día. La transmisión oficial inicia a las 2:30 de la tarde a través de los canales autorizados en YouTube, donde es posible seguir el desarrollo del sorteo en tiempo real. Una vez finaliza la emisión, el resultado se publica pocos minutos después. De esta manera, cada participante puede revisar la combinación ganadora y confirmar si el número registrado coincide con el resultado oficial.

Resultados Caribeña Día último sorteo jueves 26 de febrero de 2026

Número ganador :

: Quinta cifra:

Para reclamar el premio, el boleto debe presentarse en buen estado, sin tachones ni enmendaduras, porque es el documento que valida la apuesta ganadora. Cuando la combinación del sorteo incluye una quinta cifra y esta coincide con la registrada en el boleto, el valor del premio aumenta.



Últimos resultados de La Caribeña

Chance Fecha Resultado Caribeña Día 25 febrero 2026 5172 Caribeña Noche 25 febrero 2026 7581 Caribeña Día 24 febrero 2026 8221 Caribeña Noche 24 febrero 2026 5771 Caribeña Día 23 febrero 2026 4648 Caribeña Noche 23 febrero 2026 7958 Caribeña Día 22 febrero 2026 0684 Caribeña Noche 22 febrero 2026 1916 Caribeña Día 21 febrero 2026 3177 Caribeña Noche 21 febrero 2026 7339 Caribeña Día 20 febrero 2026 0782 Caribeña Noche 20 febrero 2026 4883 Caribeña Día 19 febrero 2026 5866 Caribeña Noche 19 febrero 2026 0012 Caribeña Día 18 febrero 2026 2489 Caribeña Noche 18 febrero 2026 3953 Caribeña Día 17 febrero 2026 7301 Caribeña Noche 17 febrero 2026 8798 Caribeña Día 16 febrero 2026 8443 Caribeña Noche 16 febrero 2026 1264 Caribeña Día 15 febrero 2026 3720 Caribeña Noche 15 febrero 2026 0280 Caribeña Día 14 febrero 2026 3020 Caribeña Noche 14 febrero 2026 5206 Caribeña Día 13 febrero 2026 7301 Caribeña Noche 13 febrero 2026 0293 Caribeña Día 12 febrero 2026 0683 Caribeña Noche 12 febrero 2026 6308 Caribeña Día 11 febrero 2026 7922 Caribeña Noche 11 febrero 2026 0925 Caribeña Día 10 febrero 2026 4242 Caribeña Noche 10 febrero 2026 1570 Caribeña Día 09 febrero 2026 5828 Caribeña Noche 09 febrero 2026 7092

¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas de La Caribeña Día pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, lo que permite ajustar el valor según la disponibilidad económica del jugador. Los premios se liquidan en UVT y el proceso de cobro cambia según el monto obtenido, por lo que es necesario cumplir con los requisitos establecidos para cada rango.

Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de estos documentos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos autorizados. Si el valor del premio es de 182 UVT o más, se deben entregar los documentos básicos acompañados de una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica, proceso que normalmente toma ocho días hábiles.



Para participar en el sorteo, es necesario adquirir el tiquete en un punto autorizado, seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que es indispensable para reclamar cualquier premio.



Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL