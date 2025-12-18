¿Los jugaría? Estos son los números que más han caído en el Baloto y Revancha en 2025

El Baloto es uno de los juegos de azar más populares en Colombia. En 2025, mantuvo su esquema de tres sorteos semanales, que se realizan los lunes, miércoles y sábados en horas de la noche. Esta frecuencia ha permitido acumular una gran cantidad de resultados a lo largo del año, lo que facilitó a la entidad de juegos hacer un balance estadístico sobre los números que más se han repetido, tanto en el sorteo principal de números como en la conocida superbalota.

Jugadores deben tener en cuenta que estos datos no aumentan las probabilidades de ganar ni garantizan ningún resultado futuro, pues cada sorteo es independiente y completamente aleatorio. Sin embargo, para muchos jugadores y analistas, revisar estas cifras resulta útil para entender cómo se ha distribuido el azar durante el año.

En lo corrido del año, el Baloto ha entregado cinco premios mayores: dos de estos cayeron en Bogotá, mientras que los otros se registraron en Cúcuta, Floridablanca (Santander) y Montería (Córdoba). En conjunto, estos cinco ganadores se repartieron un total de $94.000 millones, consolidando a 2025 como un año significativo en cuanto a premios entregados.



En el caso de Revancha, esta modalidad ha entregado dos premios mayores. Uno de ellos fue ganado en Bogotá y el otro en el municipio de El Guamo, en el departamento del Tolima. Entre ambos ganadores se repartieron 28.000 millones de pe



Los números que más han caído en el Baloto en 2025

Entre enero y comienzos de diciembre de 2025, algunos números han aparecido más veces que otros en el sorteo principal del Baloto. El número que encabeza la lista es el 25, que ha salido en 58 oportunidades, convirtiéndose en el más repetido del año. Muy cerca se encuentran los números 2 y 43, ambos con 57 apariciones. Dando como resultado el siguiente listado:



El número 25: ha caído con 58 veces.

El 2: 57 veces.

El 43: 57 veces.

El 21: 56 veces.

El 32: 56 veces.

El 14: 54 veces.

El 41: 54 veces.

El 5: 52 veces.

El 9: 52 veces.

El 12: 51 veces.

Las superbalotas más repetidas en Baloto

La superbalota, que cumple un papel clave en la definición de los premios mayores, también presenta cifras interesantes. En 2025, el número 12 ha sido el más frecuente, con 29 apariciones. Le siguen los números 4 y 10, ambos con 26 salidas. Dando como resultado el siguiente listado:



El número 12: ha caído 29 veces.

El 4: 26 veces.

El 10: 26 veces.

El 13: 25 veces.

El 14: 25 veces

El 9: 24 veces.

El 3: 24 veces.

El 16: 23 veces.

El 11: 21 veces.

El 5: 21 veces.

Los números que más han caído en Revancha en 2025

El número que más veces ha salido en Revancha durante 2025 es el 37, con un total de 60 apariciones. Le sigue el 33, que ha sido sorteado 57 veces. Dando este listado:



El número 37: ha caído 60 veces.

El 33: 57 veces.

El 5: 56 veces.

El 36: 55 veces.

El 4: 54 veces.

El 40: 53 veces.

El 28: 52 veces.

El 32: 52 veces.

El 12: 52 veces.

El 16: 51 veces.

Las superbalotas que más han caído en Revancha en 2025

En el caso de la Superbalota de Revancha, el número más repetido ha sido el 6, con 28 apariciones. Dando como resultado esta lista:



El número 6: ha caído 28 veces.

El 9: 26 veces.

El 11: 26 veces.

El 7: 24 veces.

El 16: 24 veces

El 1: 23 veces.

El 12: 23 veces.

El 13: 23 veces.

El 15: 21 veces.

El 3: 20 veces.

