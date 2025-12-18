En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
DONALD TRUMP
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Tarde último sorteo hoy, jueves 18 de diciembre de 2025: números ganadores

Resultados Dorado Tarde último sorteo hoy, jueves 18 de diciembre de 2025: números ganadores

Como cada martes, el Dorado Tarde reúne a miles de apostadores este 18 de diciembre de 2025 en su tradicional sorteo de las 3:30 p.m. Estos son los números ganadores.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 18 de dic, 2025
Comparta en:
Resultados Dorado Tarde último sorteo hoy, jueves 18 de diciembre de 2025
Resultados Dorado Tarde último sorteo hoy, jueves 18 de diciembre de 2025. -
El Dorado - Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad