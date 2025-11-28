Los mejores descuentos en iPhone por el Black Friday: hay ofertas en iShop, Alkosto, Falabella y más

Llegó el día que muchos en Colombia esperaban: el aclamado Black Friday, una jornada de grandes descuentos, donde muchos aprovechan para comprar los regalos de Navidad. Para aquellos fanáticos de Apple, la marca se unió a la jornada de descuentos y lanzó varias promociones para quienes deseen comprar iPhone este 2025. Y no solo ellos, sino otras tiendas como Falabella, Éxito y hasta Alkosto.

A estrenar iPhone: descuentos por el Black Friday 2025

Si su enfoque está en adquirir un iPhone con grandes descuentos, esta oportunidad es única. Las principales cadenas comerciales y distribuidores autorizados han lanzado campañas agresivas que abarcan desde los modelos más recientes, como el iPhone 17, hasta equipos reacondicionados que representan un ahorro formidable. Le contamos, tienda por tienda, cuáles son las ofertas y los modelos que se pueden encontrar durante este Black Friday de 2025.



Descuentos en iShop Colombia

iShop Colombia, como socio premium de Apple, ha dispuesto una serie de promociones específicas bajo la etiqueta de Black Friday. La buena noticia es que, además de los descuentos especiales por tiempo limitado, la tienda garantiza que tienen stock inmediato de varios modelos: el iPhone 13, 15, 16 y el nuevo iPhone 17, disponibles en todos los colores. Para aquellos que buscan estrenar un iPhone con cámara de nivel profesional, batería duradera y el diseño icónico de Apple, iShop les permite estrenar el iPhone 17, 16, 15 o 13 con descuentos Black Friday. Aquí está el listado de modelos destacados y sus precios de inicio:



Modelo de iPhone Precio desde Etiqueta/condición iPhone 17 $4.679.000 Nuevo y unidades limitadas iPhone 16 $4.289.000 Bajó de precio iPhone 15 $3.399.000 Oferta iPhone 13 $2.199.000 Oferta

Además de estos precios directos, iShop Colombia ofrece beneficios adicionales durante la promoción, como financiación disponible y la opción de comprar en línea o directamente en tienda. Si su compra supera los $300.000 en productos Black Friday, el envío a nivel nacional es gratis.



Descuentos del iPhone en Falabella

En Falabella.com, la sección de Black Friday, iPhone presenta una impresionante lista de 100 resultados. La variedad es notoria, abarcando desde los equipos más premium hasta modelos reacondicionados con descuentos superiores al 50%. Aprovechar las ofertas más exclusivas de iPhone durante el Black Friday en Falabella es posible, encontrando el dispositivo deseado a precios sorprendentes. La plataforma desglosa las opciones de compra en dos grandes categorías: equipos nuevos de última generación y equipos reacondicionados (Refurbi).



iPhone nuevos en oferta por Falabella

iPhone 17

iPhone 17 256GB | 5G | Chip A19: desde $4.468.900.

iPhone 17 512GB | 5G | Chip A19: desde $5.588.900.

iPhone 17 Pro/Pro Max:

iPhone 17 Pro Max 256GB | 5G | Chip A19 Pro: desde $6.699.900.

iPhone 17 Pro 256GB | 5G | Chip A19 Pro: desde $6.148.900.

iPhone 17 Pro Max 512GB | 5G | Chip A19 Pro: desde $7.619.900.

iPhone 17 Pro Max 1TB | 5G | Chip A19 Pro: desde $8.799.900.

iPhone 17 Pro 512GB | 5G | Chip A19 Pro: desde $7.298.900.

Modelos Air y 16/15 con descuento explícito

Celular iPhone 13 5G | 128 GB: Disponible por $1.999.900, lo que representa un -43% de descuento.

Celular iPhone 16e 5G | 128GB: Disponible por $2.999.000, con un -17% de descuento.

Celular iPhone 15 5G | 128GB: Disponible por $3.699.900, con un -20% de descuento.

Celular iPhone 15 5G | 256GB: Disponible por $4.299.900, con un -16% de descuento.

Celular iPhone 16 5G | 128 GB: Disponible por $4.299.900.

Celular iPhone 16e 5G | 256GB: Disponible por $3.699.900.

Celular iPhone 16 Pro Max 5G | 256 GB: Disponible por $6.499.900.

iPhone Air 512GB | 5G: Disponible por $6.688.900.

iPhone Air 256GB | 5G: Disponible por $5.529.900.

iPhone Reacondicionados (Refurbi) con Envíos Gratis en Falabella

Los equipos reacondicionados son una buena vía para acceder a la tecnología Apple a precios bajos.



iPhone 14 Reacondicionado (Descuento de -47% a -54%)

iPhone 14 5G 128GB Negro: $1.829.900 (-54%).

iPhone 14 5G 128GB Rojo: $1.949.900 (-51%).

iPhone 14 5G 128GB Azul: $1.949.900 (-51%).

iPhone 14 5G 256GB Azul: $2.229.900 (-47%).

iPhone 14 5G 256GB Morado: $2.229.900 (-47%).

iPhone 14 5G 256GB Negro: $2.229.900 (-47%).

iPhone 14 5G 256GB Blanco: $2.229.900 (-47%).

iPhone 14 5G 256GB Amarillo: $2.229.900 (-47%).

iPhone 13 y 13 Pro Max Reacondicionado (Descuento de -45% a -53%)

iPhone 13 5G 128GB Blanco: $1.599.900 (-53%).

iPhone 13 Mini 5G 128 GB Negro: $1.569.900 (-48%).

iPhone 13 5G 256GB Blanco: $1.939.900 (-45%).

iPhone 13 Pro Max 5G 128GB Grafito: $2.958.403 (-49%)

Promociones del iPhone en el Éxito

En el caso de Éxito.com, la estrategia durante sus "Black Days" se centra en asegurar una cobertura total de la línea de iPhone, garantizando que el cliente encuentre el celular que mejor se ajuste a su estilo. La tienda destaca que su inventario incluye absolutamente todos los modelos existentes, desde versiones anteriores, hasta la gama actual. Esto es ideal para quienes buscan un modelo específico que quizá no sea el más reciente, pero que se ajuste mejor a su presupuesto. Estas son algunas promociones:



Modelo de iPhone Capacidad/RAM Color Descuento (%) Precio en oferta Precio original iPhone 17 5G 256GB 8GB RAM Blanco -17% $4.202.100 $4.870.000 iPhone 17 Pro 5G 256GB 12GB RAM Azul -18% $5.795.100 $6.720.000 iPhone 17 Pro 5G 256GB 12GB RAM Plata -20% $5.795.100 $6.720.000 iPhone 17 Pro Max 5G 256GB 12GB RAM Azul -24% $6.299.100 $7.310.000 iPhone 17 Pro Max 5G 256GB 12GB RAM Naranja -23% $6.299.100 $7.310.000 iPhone 17 Pro Max 5G 256GB 12GB RAM Plata -13% $6.299.100 $7.310.000 iPhone 17 Pro Max 5G 512GB 12GB RAM Azul -18% $7.334.100 $8.510.000 iPhone 17 Pro Max 5G 512GB 12GB RAM Plata -19% $7.334.100 $8.510.000 iPhone 16e 256 GB 8 GB RAM Negro (con Cable USB-C) -19% $3.389.900 $4.199.900 iPhone 16e 256 GB 8 GB RAM Blanco (con Cable USB-C) -19% $3.389.900 $4.199.900

Además de los modelos con porcentaje de descuento visible, las imágenes muestran un precio fijo, sin un porcentaje de rebaja tachado, para los siguientes modelos que también son vendidos por Éxito:



Celular Apple iPhone Air 5G 256 GB 12 GB RAM Azul: $6.080.000

Celular Apple iPhone Air 5G 256 GB 12 GB RAM Negro: $6.080.000

Ofertas del iPhone en Alkosto

Alkosto se suma al Black Friday con promociones denominadas "Hiperofertas" y otras ofertas imperdibles de Black Friday. Si usted busca un teléfono elegante, potente y con la mejor cámara, iPhone es su opción ideal, ya que Alkosto asegura que encuentran la experiencia del ecosistema Apple con precios especiales. Estas son algunas promociones:



iPhone 13 128GB 5G blanco estrella

Memoria interna: 128 GB

Beneficios: seguro gratis, 0% interés Davivienda

Precio con tarjeta Alkosto: $1.899.010

Precio hoy: $2.199.010

Descuento: -47%

iPhone 15 128GB 5G rosa

Memoria interna: 128 GB, RAM 6 GB, batería 3877 mAh

Beneficios: seguro gratis, 0% interés Davivienda

Precio con tarjeta Alkosto: $3.199.010

Precio hoy: $3.399.010

Descuento: -26%

iPhone 16e 128GB 5G Negro

Memoria interna: 128 GB

Beneficios: seguro gratis, 0% interés Davivienda

Precio con tarjeta Alkosto: $2.799.010

Precio hoy: $2.999.010

Descuento: -14%

iPhone 13 128GB 5G azul medianoche

Memoria interna: 128 GB

Beneficios: seguro gratis, 0% interés Davivienda

Precio con tarjeta Alkosto: $1.899.010

Precio hoy: $2.199.010

Descuento: -47%

