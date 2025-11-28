Los mejores descuentos en iPhone por el Black Friday: hay ofertas en iShop, Alkosto, Falabella y más

Publicidad
Llegó el día que muchos en Colombia esperaban: el aclamado Black Friday, una jornada de grandes descuentos, donde muchos aprovechan para comprar los regalos de Navidad. Para aquellos fanáticos de Apple, la marca se unió a la jornada de descuentos y lanzó varias promociones para quienes deseen comprar iPhone este 2025. Y no solo ellos, sino otras tiendas como Falabella, Éxito y hasta Alkosto.
Si su enfoque está en adquirir un iPhone con grandes descuentos, esta oportunidad es única. Las principales cadenas comerciales y distribuidores autorizados han lanzado campañas agresivas que abarcan desde los modelos más recientes, como el iPhone 17, hasta equipos reacondicionados que representan un ahorro formidable. Le contamos, tienda por tienda, cuáles son las ofertas y los modelos que se pueden encontrar durante este Black Friday de 2025.
iShop Colombia, como socio premium de Apple, ha dispuesto una serie de promociones específicas bajo la etiqueta de Black Friday. La buena noticia es que, además de los descuentos especiales por tiempo limitado, la tienda garantiza que tienen stock inmediato de varios modelos: el iPhone 13, 15, 16 y el nuevo iPhone 17, disponibles en todos los colores. Para aquellos que buscan estrenar un iPhone con cámara de nivel profesional, batería duradera y el diseño icónico de Apple, iShop les permite estrenar el iPhone 17, 16, 15 o 13 con descuentos Black Friday. Aquí está el listado de modelos destacados y sus precios de inicio:
|Modelo de iPhone
|Precio desde
|Etiqueta/condición
|iPhone 17
|$4.679.000
|Nuevo y unidades limitadas
|iPhone 16
|$4.289.000
|Bajó de precio
|iPhone 15
|$3.399.000
|Oferta
|iPhone 13
|$2.199.000
|Oferta
Además de estos precios directos, iShop Colombia ofrece beneficios adicionales durante la promoción, como financiación disponible y la opción de comprar en línea o directamente en tienda. Si su compra supera los $300.000 en productos Black Friday, el envío a nivel nacional es gratis.
En Falabella.com, la sección de Black Friday, iPhone presenta una impresionante lista de 100 resultados. La variedad es notoria, abarcando desde los equipos más premium hasta modelos reacondicionados con descuentos superiores al 50%. Aprovechar las ofertas más exclusivas de iPhone durante el Black Friday en Falabella es posible, encontrando el dispositivo deseado a precios sorprendentes. La plataforma desglosa las opciones de compra en dos grandes categorías: equipos nuevos de última generación y equipos reacondicionados (Refurbi).
Los equipos reacondicionados son una buena vía para acceder a la tecnología Apple a precios bajos.
En el caso de Éxito.com, la estrategia durante sus "Black Days" se centra en asegurar una cobertura total de la línea de iPhone, garantizando que el cliente encuentre el celular que mejor se ajuste a su estilo. La tienda destaca que su inventario incluye absolutamente todos los modelos existentes, desde versiones anteriores, hasta la gama actual. Esto es ideal para quienes buscan un modelo específico que quizá no sea el más reciente, pero que se ajuste mejor a su presupuesto. Estas son algunas promociones:
|Modelo de iPhone
|Capacidad/RAM
|Color
|Descuento (%)
|Precio en oferta
|Precio original
|iPhone 17
|5G 256GB 8GB RAM
|Blanco
|-17%
|$4.202.100
|$4.870.000
|iPhone 17 Pro
|5G 256GB 12GB RAM
|Azul
|-18%
|$5.795.100
|$6.720.000
|iPhone 17 Pro
|5G 256GB 12GB RAM
|Plata
|-20%
|$5.795.100
|$6.720.000
|iPhone 17 Pro Max
|5G 256GB 12GB RAM
|Azul
|-24%
|$6.299.100
|$7.310.000
|iPhone 17 Pro Max
|5G 256GB 12GB RAM
|Naranja
|-23%
|$6.299.100
|$7.310.000
|iPhone 17 Pro Max
|5G 256GB 12GB RAM
|Plata
|-13%
|$6.299.100
|$7.310.000
|iPhone 17 Pro Max
|5G 512GB 12GB RAM
|Azul
|-18%
|$7.334.100
|$8.510.000
|iPhone 17 Pro Max
|5G 512GB 12GB RAM
|Plata
|-19%
|$7.334.100
|$8.510.000
|iPhone 16e
|256 GB 8 GB RAM
|Negro (con Cable USB-C)
|-19%
|$3.389.900
|$4.199.900
|iPhone 16e
|256 GB 8 GB RAM
|Blanco (con Cable USB-C)
|-19%
|$3.389.900
|$4.199.900
Además de los modelos con porcentaje de descuento visible, las imágenes muestran un precio fijo, sin un porcentaje de rebaja tachado, para los siguientes modelos que también son vendidos por Éxito:
Alkosto se suma al Black Friday con promociones denominadas "Hiperofertas" y otras ofertas imperdibles de Black Friday. Si usted busca un teléfono elegante, potente y con la mejor cámara, iPhone es su opción ideal, ya que Alkosto asegura que encuentran la experiencia del ecosistema Apple con precios especiales. Estas son algunas promociones:
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
NOTICIAS CARACOL