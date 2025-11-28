Nequi se cayó en pleno Black Friday: usuarios reportan fallas en todos sus servicios

El Black Friday es uno de los días más movidos para el comercio digital. Miles de personas esperan las ofertas y se preparan para comprar en línea. En Colombia, muchos dependen de Nequi para pagar, transferir dinero o recargar. En medio de ese escenario, la aplicación dejó de funcionar y generó un problema que provocó varias reacciones en redes sociales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Desde temprano, usuarios comenzaron a reportar que no podían entrar a la aplicación. Al intentar abrirla, aparece un mensaje que dice: "Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde". Otros lograban ingresar, pero no podían hacer transferencias ni pagos. La situación se repitió en diferentes ciudades y se convirtió en tema de conversación en redes sociales.



Nequi también se cayó el pasado 27 de noviembre

Cabe aclarar que Nequi también presentó fallas el pasado 27 de noviembre. Desde la mañana del jueves, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de usuarios que no podían acceder a la aplicación. Los reportes indicaban que la falla afectaba funciones esenciales como iniciar sesión, enviar dinero, realizar pagos y hacer retiros.



La caída no fue localizada; se extendió por todo el país, afectando a usuarios en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades. Según plataformas de monitoreo como Downdetector, los problemas más frecuentes se concentraron en el inicio de sesión y la navegación dentro de la aplicación, aunque también hubo inconvenientes con los pagos.



Nequi también invitó a sus usuarios a revisar su página web oficial para monitorear el estado de sus servicios este viernes. Sobre las 8:05 de la mañana, la entidad confirmó que todos sus servicios ya operan con normalidad.



Caída de Nequi en octubre por falla en Amazon Web Services

La caída de Nequi este mes no fue un hecho aislado. Apenas un mes antes, en octubre, la plataforma también enfrentó una interrupción masiva que dejó a miles de usuarios sin acceso a sus servicios. En esa ocasión, la falla estuvo relacionada con un problema global en Amazon Web Services (AWS), proveedor de infraestructura en la nube que soporta gran parte de las operaciones de Nequi. Cuando AWS experimentó una caída en sus servidores, el impacto se sintió en múltiples aplicaciones y servicios digitales en todo el mundo, y Nequi no fue la excepción.

Publicidad

Durante varias horas, los usuarios reportaron que no podían ingresar a la aplicación, realizar transferencias ni efectuar pagos. El mensaje de error era similar al que se vio en noviembre. Aunque Nequi aclaró que los fondos estaban seguros y que la falla no comprometía la información de los clientes, sí generó incomoidad entre los usuarios de esta plataforma.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL