En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Nequi se cayó en pleno Black Friday: usuarios reportan fallas en todos sus servicios

Nequi se cayó en pleno Black Friday: usuarios reportan fallas en todos sus servicios

La plataforma presentó fallas para enviar y recibir, dinero, para retirar y más. Al ingresar a la aplicación aparece este anuncio: "Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde".

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 28 de nov, 2025
Comparta en:
Nequi está caído hoy en Black Friday: fallas el 28 de noviembre de 2025
Nequi está caído hoy en Black Friday: fallas el 28 de noviembre de 2025 -
Nequi - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad