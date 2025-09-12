En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIR BOLSONARO
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Cuántos salarios mínimos cuesta el iPhone 17 Pro Max en Colombia? Hay varias opciones de crédito

¿Cuántos salarios mínimos cuesta el iPhone 17 Pro Max en Colombia? Hay varias opciones de crédito

El iPhone 17 Pro Max es el dispositivo más completo de la gama. Sus tres cámaras traseras tienen 48 megapixeles y la frontal 18 MP con funciones de inteligencia artificial.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 12, 2025 06:19 a. m.
Comparta en:
¿Cuántos salarios mínimos cuesta el iPhone 17 Pro Max en Colombia?
¿Cuántos salarios mínimos cuesta el iPhone 17 Pro Max en Colombia? -
Apple

Publicidad

Publicidad

Publicidad