Resultados Sinuano Noche, último sorteo hoy martes 4 de agosto de 2026: números ganadores

El chance Sinuano Noche realizó una nueva edición de su tradicional sorteo, atrayendo la atención de miles de apostadores en toda Colombia que esperan comprobar si su tiquete resultó premiado en la jornada de este martes 4 de agosto.



¿Qué número cayó en el Sinuano Noche de hoy?

Los organizadores del juego publican las cifras oficiales una vez concluye la transmisión oficial del sorteo en el canal autorizado. Para la jornada de hoy, los números afortunados corresponden al siguiente reporte:



Número ganador : 1764

: 1764 La "Quinta" cifra: 4

Cómo comprobar si su boleto del Sinuano Noche es ganador

Para verificar la validez de un tiquete premiado en el Sinuano Noche, es fundamental revisar que las cuatro cifras impresas en el formulario físico o digital coincidan en estricto orden con la combinación emitida por las balotas oficiales.

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Los jugadores que aciertan las cuatro cifras en el orden exacto obtienen el premio mayor del chance. No obstante, este juego de suerte y azar también otorga incentivos económicos a quienes aciertan las tres últimas cifras, las dos últimas o únicamente la última cifra del número despachado en la urna, de acuerdo con la modalidad de apuesta contratada al momento de la compra (directa, combinada o pata). Es indispensable conservar el boleto en perfecto estado, sin tachaduras ni enmiendas, ya que representa el único documento válido para solicitar el cobro de cualquier suma de dinero ante los puntos de venta autorizados.



Cobro de premios y retenciones de ley sobre el chance en Colombia

En caso de resultar ganador de una cifra en el Sinuano Noche, el procedimiento de reclamo varía según la cuantía del premio obtenido:



Premios menores

Si la cifra a cobrar es inferior a los topes fijados por las entidades administradoras de apuestas permanentes (generalmente sumas menores a 48 Unidades de Valor Tributario, UVT), el usuario puede acudir directamente a cualquier punto de la red autorizada comercializadora del chance con su documento de identidad original y el tiquete en físico.



Premios mayores y retención en la fuente

Cuando la cuantía del incentivo supera el límite exento establecido por la normativa tributaria colombiana, el pago debe tramitarse en las sedes principales de la empresa concesionaria. Todo premio de juegos de suerte y azar que supere el monto fijado por el Estatuto Tributario está sujeto a la retención por concepto de ganancias ocasionales.

De acuerdo con la legislación vigente, la retención aplicable para este tipo de premios es del 20 % sobre el valor total ganado. Este descuento es practicado directamente por la entidad pagadora antes de efectuar la entrega del dinero al beneficiario, expidiéndose el correspondiente certificado de retención en la fuente.



La importancia de apostar en el chance legal en Colombia

El juego de apuestas permanentes o chance en Colombia está regulado bajo el marco de la Ley 643 de 2001, la cual establece que la explotación de los juegos de suerte y azar genera arbitrios territoriales destinados exclusivamente a la financiación del sistema de salud pública.



Al comprar el Sinuano Noche en puntos de venta oficiales y con concesionarios autorizados por las gobernaciones o por Coljuegos, el apostador garantiza la transparencia en la entrega de los premios y contribuye a la transferencia de recursos para los hospitales y centros de atención médica de la red pública nacional. Jugar en establecimientos informales o no autorizados expone al usuario a la pérdida del valor jugado y al no pago de los premios obtenidos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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