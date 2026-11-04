Juan Camilo Nariño y Luz Stella Murgas, opcionados para asumir presidencia de la Andi

Juan Camilo Nariño, presidente de ACM (Asociación Colombiana de Minería), y Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, confirmaron que son los finalistas para ocupar la presidencia de la Andi, luego de la renuncia de Bruce Mac Master tras estar en el cargo por 13 años. Trascendió que el exministro envió cartas a distintas personalidades despidiéndose del gremio. (Lea también: ¿Por qué Bruce Mac Master renunció a la presidencia de la ANDI? Los motivos que mencionó en su carta)



Según informaron en la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía que se adelanta en Cartagena, fueron seleccionados a través de un Headhunter y comentaron que les tocó “renovar la hoja de vida”.



“Lo que Dios quiera”

“Es un honor estar con Juan Camilo en esta recta final de elección para la presidencia de la Andi, sobre todo porque ese proceso ha sido riguroso, a tal punto que la consignación de nuestros nombres llegó por un Headhunter internacional, que consideró gracias a nuestra trayectoria, a nuestra experiencia, a nuestros logros, que son construidos de la mano de ustedes”, dijo Murgas. Agregó que fueron “los empresarios, de manera libre, independiente, quienes definieron de esos 92 (integrantes) los dos nombres finales para conciliar”.

Que sea “lo que Dios quiera”, expresó la presidenta de Naturgas, a la espera de que la decisión sobre cuál de los dos será el nuevo presidente de la Andi se conozca el 10 de noviembre.

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Nariño, por su parte, señaló que se ha dedicado a trabajar con los gremios “gran parte de mi vida, tal vez 17 años. Cuando uno sale en estas cosas refresca la hoja de vida y pensé que no había pasado tantos años en esta labor de buscar de manera inteligente, honesta, responsable, la incidencia en la política pública que lleva a un sector productivo más grande, más fuerte, que produzca más empleo, que entregue más inversión, que genere más oportunidades en la estabilización de Colombia”. Y sostuvo que se ve “trabajando en esto, a esto he dedicado gran parte de mis años profesionales. Me veo trabajando en el sector minero, y en otros posiblemente en el futuro, estamos con Luz Stella en eso”, por lo que “asumo el futuro con una enorme ilusión de sector e ilusión de país hacia delante de representar todos los sectores”. (Lea también: Debate por la independencia de la Andi tras salida de Mac Master y la interlocución con el Gobierno)



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