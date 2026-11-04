Consulte Chontico Noche hoy, 4 de noviembre de 2026: número ganador y resultados del sorteo

Este miércoles 4 de noviembre se realiza un nuevo sorteo del Chontico Noche, uno de los juegos de chance que cuenta con participantes en diferentes regiones de Colombia. La jornada corresponde al sorteo número 6759y se transmite por el canal Telepacífico.



El sorteo está previsto para las 7:00 p.m. Una vez finalice la extracción, los jugadores podrán consultar las cuatro cifras favorecidas y el resultado de La Quinta, la cifra adicional que acompaña el número ganador.



Resultado del Chontico Noche del 4 de noviembre

Estos son los datos correspondientes al sorteo de este miércoles:



Número ganador: 2248

2248 La Quinta: 7

El resultado debe verificarse después de la realización del sorteo y en los canales autorizados.



¿Cómo se juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche es una modalidad de chance autorizada por la Lotería del Valle. Para participar, los jugadores seleccionan una combinación de cuatro cifras, del 0000 al 9999, y el premio depende de la modalidad elegida y de cuántos números coincidan con el resultado.

Entre las opciones de apuesta se encuentran el pleno o directo, que exige acertar las cuatro cifras en el orden exacto, y el combinado, en el que se deben acertar los mismos números sin importar su orden. También existen modalidades para jugar con las últimas tres, dos o una cifra.

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¿Cuánto paga el Chontico Noche?

El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de apuesta. De acuerdo con la tabla de premios consultada, los multiplicadores de referencia son:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado: paga 208 veces el valor apostado.

Tres cifras: paga 400 veces el valor apostado.

Dos cifras: paga 50 veces el valor apostado.

Una cifra: paga cinco veces el valor apostado.

Por ejemplo, una apuesta de $1.000 a las cuatro cifras en orden exacto tendría un premio de referencia de $4.500.000, antes de los descuentos que correspondan.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

Quienes resulten ganadores deben conservar el tiquete original en buen estado y presentar el documento de identidad para realizar el cobro en los puntos autorizados. Para premios de mayor cuantía, el operador puede solicitar documentación adicional y adelantar un proceso de validación.



Los premios de chance tienen un plazo legal de un año para ser reclamados, contado desde la fecha del sorteo. Se recomienda consultar las condiciones vigentes con el operador antes de realizar el trámite.

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Recuerde verificar el número ganador y La Quinta una vez se publiquen los resultados oficiales, y conservar el tiquete hasta confirmar si obtuvo algún premio.