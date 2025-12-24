En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO VITAL
GRIPE H3N2
COLFUTURO
NOVENA
CASO EPSTEIN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Cuándo se recibirá el primer pago por recargo nocturno desde las 7:00 de la noche?

¿Cuándo se recibirá el primer pago por recargo nocturno desde las 7:00 de la noche?

Desde el 25 de diciembre, a los trabajadores colombianos les pagarán la hora noctura desde las 7:00 de la noche. El viceministro de Trabajo explicó en Noticias Caracol cómo calcularlo.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
¿Cuándo se recibirá el primer pago por recargo nocturno desde las 7:00 de la noche?
Recargo nocturno -
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad