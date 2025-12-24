¿Cuándo se recibirá el primer pago por recargo nocturno desde las 7:00 de la noche?

A partir del 25 de diciembre del 2025 los colombianos comenzarán a recibir una remuneración adicional a partir de las 7:00 de la noche, por cuenta de los cambios en el recargo nocturno que contempla la nueva reforma laboral. Iván Jaramillo, viceministro de Trabajo, explicó en Noticias Caracol, entre otras cosas, cómo calcular el pago de este recargo. Además, se conoció desde cuándo los trabajadores comenzarán a recibir el dinero con el ajuste.



Anteriormente, la jornada laboral nocturna iniciaba a las 9:00 de la noche, pero con la nueva norma cambia, pues empezará desde las 7:00 de la noche y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana, lo cual significa que las personas que sigan trabajando después de las 7:00 p. m. recibirán el pago adicional del recargo por esas horas nocturnas.

La norma beneficiará especialmente a guardas de seguridad, empleados de centros comerciales, bares, restaurantes, discotecas y demás negocios en los que la jornada va hasta entrada la noche o, incluso, la madrugada.

“Si por el contrario esas horas que se trabajen entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente son adicionales a las 44 horas de la jornada máxima legal, el recargo será del 75% más el 100% que se debe pagar. por concepto de la hora extra trabajada”, manifestó Nicolás Godoy, asociado laboralista de Godoy.



Los trabajadores verán reflejado el primer pago con el nuevo recargo nocturno desde las 7:00 de la noche en la primera quincena del año 2026; es decir, desde el 15 de enero.



“Por ejemplo, una persona que su valor de la hora son 10,000 pesos, el recargo de esa hora que se trabaja dentro de las 7 de la noche y las 9 de la noche, que sería el cambio, está dentro de las 44 horas de la de la de su jornada ordinaria, ese recargo será del de 3500 pesos”, explicó Godoy.

El impacto de este cambio en los costos de las pequeñas y medianas empresas seráa entre un 15% y un 30%.



¿Cómo calcular el recargo nocturno?

El viceministro Jaramillo explicó cómo se calculará el pago con el ajuste del recargo nocturno dijo que “con el salario actual, de 1.423.500 pesos, si uno divide esa cifra entre 30 le da el valor del día, que da unos 47.000 pesos. Ese valor del día, que corresponde a 8 horas, se divide entre ocho y da el valor que se multiplica por el 35%, que es el recargo nocturno, que corresponde a trabajo por el hecho de ser nocturno”.

Si la jornada de trabajo es extraordinaria, superando las 8 horas diarias, dijo el viceministro, “el recargo correspondería al 75%”.



¿En cuánto queda la hora laboral nocturna?

Con el nuevo ajuste del recargo nocturno, indicó el ministro Jaramillo, teniendo en cuenta que con el salario mínimo 2025 la hora normal tiene un pago de 6.100 pesos, “si uno aplica el 35% de recargo, por el solo hecho de ser nocturno, habría un pago adicional para el trabajador de 2.100 pesos por cada hora de trabajo laborada después de las 7:00 de la noche”. Esto quiere decir que la hora nocturna queda en 8.100 pesos.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias