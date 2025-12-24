Resultados Dorado Mañana, último sorteo miércoles 24 de diciembre de 2025: números ganadores

Como ya es costumbre, El Dorado Mañana vuelve a jugar una nueva edición este miércoles 24 de diciembre, generando expectativa entre miles de apostadores que desde temprano siguen el sorteo en busca de fortuna durante la temporada navideña.



El chance se realiza en horas de la mañana y mantiene su popularidad gracias a la variedad de modalidades de juego y a la posibilidad de apostar desde montos bajos. A las 10:55 de la mañana, los jugadores siguen la transmisión EN VIVO a través de los canales autorizados, atentos especialmente a la quinta cifra, un elemento clave para definir varios tipos de premio.



Números ganadores del Dorado Mañana hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025

Número mayor: Por confirmar

Tres primeras cifras: Por confirmar

Tres últimas cifras: Por confirmar

Quinta cifra: Por confirmar

Una vez se confirmen los resultados oficiales, los apostadores podrán verificar si acertaron la combinación exacta, siempre de acuerdo con la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta.



¿Qué modalidades juega chance El Dorado?

El Dorado Mañana permite participar en distintas modalidades, lo que lo convierte en una opción atractiva para todo tipo de jugadores. Estas son las principales formas de apostar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.

3 cifras combinado: paga 83 veces el monto jugado.

2 cifras (‘pata’): ofrece un pago de 50 veces.

1 cifra (‘uña’): entrega 5 veces el valor apostado.

Las autoridades del juego recuerdan que solo los resultados oficiales son válidos para el pago de premios. Además, el tiquete debe presentarse sin enmendaduras ni tachones, con el reverso diligenciado correctamente y por una persona mayor de edad.

¿Dónde se pueden reclamar los premios de El Dorado Mañana?

El cobro de los premios del chance El Dorado Mañana varía según el valor obtenido y el medio por el cual se realizó la apuesta. Cuando el premio es igual o menor a tres millones de pesos, el ganador puede reclamarlo directamente en el punto de venta autorizado donde adquirió el tiquete, siempre que este se encuentre en buen estado y sin modificaciones.

En el caso de premios que superen ese monto, el proceso debe adelantarse en las oficinas de la entidad operadora, donde será necesario presentar el tiquete legible junto con el documento de identidad para verificar los datos y autorizar el pago conforme a la normativa vigente.



Para las apuestas efectuadas a través de plataformas digitales, el premio puede ser consignado mediante transferencia electrónica, previa validación de identidad y entrega de la documentación solicitada. Las autoridades recomiendan conservar el comprobante original sin tachaduras ni enmendaduras, ya que es el único soporte válido para acceder al pago.



Es importante tener en cuenta que todos los premios están sujetos a las disposiciones fiscales actuales, por lo que se aplicarán las retenciones correspondientes antes de realizar el desembolso.

