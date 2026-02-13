En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Lotería de Medellín: resultados último sorteo hoy viernes 13 de febrero y números ganadores

Lotería de Medellín: resultados último sorteo hoy viernes 13 de febrero y números ganadores

¿La suerte estuvo de su lado? Tenga sus números a la mano y prepárese para seguir EN VIVO los resultados de este importante sorteo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 13 de feb, 2026
Editado por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Cayó Lotería de Medellín y afortunado se lleva $16.000 millones
Cayó Lotería de Medellín y afortunado se lleva $16.000 millones
Getty Images - Lotería de Medellín

Este viernes 13 de febrero de 2026, la expectativa crece en todo el territorio nacional con la llegada de un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín. Consolidada como una de las instituciones de juegos de azar con mayor credibilidad en Colombia, esta entidad no solo busca premiar la fidelidad de sus apostadores, sino que cumple con el propósito social de recaudar fondos para la salud, la educación y programas sociales en el departamento.

Con un impresionante premio mayor de $16.000 millones de pesos, el sorteo de esta noche promete ser uno de los eventos más seguidos por quienes sueñan con cambiar su destino financiero.

Resultados Lotería de Medellín: viernes 13 de febrero de 2026

El sorteo se llevará a cabo en horas de la noche con transmisión EN VIVO a través de Teleantioquia, Facebook Live y YouTube. A continuación, los números de la suerte para esta jornada:

  • Premio Mayor: por definirse
  • Serie: por definirse

Plan de premios y oportunidades de ganar

La estructura de premios de la Lotería de Medellín es una de las más robustas del mercado. Además del premio gordo, los jugadores participan por una amplia gama de premios secos:

  • 1 seco de $1.000 millones.
  • 1 seco de $300 millones.
  • 1 seco de $100 millones.
  • 3 secos de $50 millones cada uno.
  • 5 secos de $20 millones cada uno.
  • 25 secos de $10 millones cada uno.

Para participar, el usuario adquiere un billete de cinco cifras con su respectiva serie. El costo del billete completo es de $21.000 pesos, el cual consta de tres fracciones. No obstante, es posible adquirir una fracción electrónica individual por solo $7.000 pesos.

¿Cómo comprar y reclamar su premio?

Puntos de venta

Los interesados pueden encontrar sus números en agencias de lotería, kioscos, tiendas y supermercados autorizados en todo el país. Para quienes prefieren la tecnología, el portal oficial de la Lotería de Medellín y la plataforma Lottired.net ofrecen opciones de compra digital segura.

Trámite de cobro

Si la suerte le sonríe, el proceso para reclamar su dinero depende de la cuantía:

  1. Menos de $5 millones: Puede acudir a cualquier agencia distribuidora autorizada a nivel nacional.
  2. Más de $5 millones: Debe presentarse en las oficinas de la Lotería de Medellín con el billete original y su cédula. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria.

Importante: recuerde que, según la Ley 1393 de 2010, tiene un plazo de un año para reclamar su premio. Además, se aplican deducciones legales: un 17% para el sistema d

