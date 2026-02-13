Lotería del Risaralda: resultados de último sorteo viernes 13 de febrero de 2026 y números ganadores

Este viernes 13 de febrero de 2026, la suerte vuelve a ser la protagonista en el Eje Cafetero y en todo el territorio colombiano. La Lotería de Risaralda se prepara para una nueva jornada de su tradicional sorteo semanal, un evento que no solo moviliza a miles de apostadores con la ilusión de cambiar su realidad financiera, sino que también representa un impulso vital para el sistema de salud y los proyectos sociales de la región. Con una bolsa de premios que supera los $6.000 millones de pesos, el sorteo de esta noche es uno de los más esperados por el público.



Resultados Lotería de Risaralda: sorteo del 13 de febrero de 2026

A continuación, los resultados del sorteo que se realizará esta noche:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Premio Mayor: por definirse

por definirse Serie: por definirse

¿Cómo y cuándo ver el sorteo?

La cita es hoy a las 11:00 p.m., hora en la que se realizará la transmisión en vivo. Para garantizar la transparencia total, el proceso utiliza baloteras neumáticas de última tecnología y cuenta con la estricta supervisión de testigos y auditores delegados.

Participar es sencillo: el billete completo tiene un costo de $12.000 pesos, mientras que la fracción individual puede adquirirse por $4.000 pesos, permitiendo que más personas se sumen al juego según su capacidad económica.



Plan de Premios

El atractivo principal es el Premio Mayor de $2.333.333.333, pero el robusto plan de premios incluye múltiples oportunidades para ganar a través de los "secos" y aproximaciones:



Categoría de Premio Valor Unitario Seco "El Gordo de la Risaralda" $300.000.000 Seco "Ángel de la Suerte" $200.000.000 Seco "Mula Millonaria" $150.000.000 Seco "Milagro Millonario" $80.000.000 3 Secos "Guaca de Oro" $60.000.000 cada uno 5 Secos "Cofre de Diamantes" $50.000.000 cada uno 3 Secos "Trébol de la Fortuna" $40.000.000 cada uno 5 Secos "de Perla" $35.000.000 cada uno 11 Secos "Cosecha Millonaria" $30.000.000 cada uno

Adicionalmente, se entregan incentivos especiales como el "Gemelo Millonario", el premio "Pal Mercado" y diversas aproximaciones con y sin serie.



Guía para el apostador: compra y cobro

¿Dónde adquirir su número?

Los billetes están disponibles en agencias oficiales, a través de loteros de confianza y en puntos comerciales autorizados. También puede apostar desde la comodidad de su hogar mediante portales digitales autorizados por Coljuegos, tales como Lottired y Loticolombia.



¿Cómo reclamar si resulta ganador?

Premios menores: Se pueden cobrar en agencias autorizadas presentando el documento de identidad y el billete original (el cual debe estar en perfecto estado). Premios mayores: El trámite debe realizarse directamente en la sede de la Lotería en Pereira, donde se verificará el título valor antes de proceder con el pago vía transferencia bancaria.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



EDITADO POR JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL